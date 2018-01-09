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Şok iddia! K.Kore lideri amansız hastalığın pençesinde

Güney Koreli bir bilim insanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un böbrek hastası olduğunu ileri sürdü.

09 Ocak 2018 Salı 09:38
Şok iddia! K.Kore lideri amansız hastalığın pençesinde

Chungcheongbuk Üniversitesi profesörü Cho Chon Don Uk, Kim Jong-un'un sağlık durumunu Chosun Ilbo gazetesi için değerlendirdi..

Kuzey Kore liderinin yeni yıl konuşması sırasındaki ses titreşimini ve genliğini analiz eden bilim insanı şöyle söyledi.

DİĞER ORGANLARINA GÖRE DAHA ZAYIF

"Böyle bir analizle kimse Kim Jong-un'un iç organlarının fonksiyonları konusunda hüküm veremez ama yeni yıl konuşması bize gösteriyor ki böbrek fonksiyonları diğer organlarına göre daha zayıf".

BABASININ DURUMU DA TAKİP EDİLMİŞTİ

Güney Kore, Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il'in sağlık durumunu da yakından takip etmişti.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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