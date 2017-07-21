K.Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri: "Sosa'yı isterim"

İşte Erkan Sözeri'nin röportajından önemli satır başları:

"Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Slovenya'da havanın biraz sıcak olduğunu söyleyebilirim. Lige hazır olabilmek için çok çalışıyoruz. Oyuncularımız üst düzey oyuncular; Romanya, Ukrayna, Kamerun Milli Takım'ından oyuncularımız var. Birleşmiş Milletler gibiyiz. Hazırlık döneminde hiçbir zorluk çekmedik. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek lige iyi bir giriş yapacağımızı düşünüyorum"

"Gabriel Torje dün kampımıza katıldı. Hem Konyaspor'da hem Osmanlıspor'da iyi bir dönem geçirmişti. Takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum"

"10 numara için çalışmalarımız devam ediyor. İnce eleyip sık dokuyoruz, hem ekonomik anlamda, hem performans anlamında arayışlarımız devam ediyor. 10 numara pozisyonunda yerli havuzumuz dar, yabancı oyuncu düşünüyoruz. Sosa gibi kaliteli oyuncuları takımımızda görmek isteriz. Tabii takımımızın bütçe dengesi var. Bu dengeleri aşmamak koşuluyla Sosa'yı takımımda görmek isterim"

"Karabükspor ile hedeflerimiz örtüştüğü için göreve başladık. Karabükspor Başkanı Feridun Tankut büyük bir cesaret gösterdi. Ben kendime güveniyorum, başkanımız ve yönetimimiz cesaret sergiledi, teşekkür ediyorum. Onların kararlarını boşa çıkartmamak için gece-gündüz çalışacağız. Feridun başkanımız ve yönetim kurulumuz yerli hocaların önünü açtı. Bizler kendi başarımızın yanında yerli hocalara güvenme konusunda bir misyonda üstledik. Takımımızın 25 günlük performansı beni umutlandırdı ve mutlu etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte lige başlayacağız, umarım iyi bir başlangıç yaparız ve seri galibiyetler yakalarız"

"Her zaman zirvede hedeflerim var. Siz çalıştığınız zaman o hedefleriniz gerçekleşecektir"

"Karabükspor'un altyapısını çok inceleme imkanım olmadı fakat Levent hocayla görüştüm. Tayyip var altyapıdan gelen oyuncu arkadaşımız, onu kiralık olarak göndereceğiz. Altyapı sadece bizim değil, Türk futbolunun sorunu. Burada Altınordu'yu tebrik etmek lazım. Çok güzel bir modelle Türk futbolunu temsil ediyorlar. Kaliteli yabancıların futbolumuzda olması gerektiğini sayı olarak biraz düşürülmesi gerektiğini savunuyorum. 80 milyonluk nüfusumuzda oyuncularımız piyasa çıkmadan silinip gidiyorlar. Altyapıdaki oyuncularımıza güvenilmesi lazım ve altyapıda reform yapılmalı"