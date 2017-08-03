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Kjaer rekorla gitti

Fenerbahçe'nin İspanyol temsilcisi Sevilla'ya sattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Türk futbol tarihinin en pahalı savunmacı ihracatı oldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:12
Kjaer rekorla gitti

İspanyol temsilcisine 12,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, Türk futbol tarihine geçti.

Daha önce Beşiktaş stoperleri Ersan Adem Gülüm ve Marcelo'dan, Fenerbahçe ise sol beki Andre Santos'tan 7'şer milyon avro kazanmıştı.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında Fransa'nın Lille takımdan 7 milyon 650 bin avroya transfer olan Kjaer, Sevilla'ya giderken sarı-lacivertli kulübe önemli bir gelir kaynağı da oluşturdu.

Kjaer, bu bonservis bedeliyle Bruma'yla Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı 5. futbolcu unvanını da elde etti.

Fenerbahçe'ye en fazla para kazandıran 3. isim

Simon Kjaer, Fenerbahçe Kulübüne en fazla para kazandıran 3. futbolcu unvanına da sahip oldu.

Sarı-lacivertiler, Türk futbol tarihinin en pahalı ihracatı Sow'dan 16 milyon avro kazandı. Sarı-lacivertlilerde Sow'u 15,6 milyon avro ile 1999 yılında Real Madrid'e transfer olan Elvir Balic takip etti.

Aziz Yıldırım döneminde önemli ihracatlar

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, 10 milyon avro bonservis bedelinin üzerinde ise 5. satışını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye 1998 yılında başkan olan Yıldırım, Sow'u 16, Balic'i 15,6, Kjaer'i 12,5, Okocha'yı 12,4 ve Anelka'yı 12 milyon avroya sattı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:12
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Türkiye
  4. Sevilla
  5. Fransa
  6. Sow
  7. Bruma
  8. Danimarka
  9. Real Madrid
  10. Madrid
  11. Aziz Yıldırım
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