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Kızlarını almaya giden babaya şok!

Adnan Oktar'ın Avusturya'daki ailesinden kopararak televizyon kanalında yaptığı sapkın şovlara alet ettiği genç kızların annesi Gülperi Koçak'ın, kızlarını gece saatlerinde yurt dışına kaçırdığı iddia edildi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:45
Kızlarını almaya giden babaya şok!

Viyana'dan apar topar Türkiye'ye gelen Elvan Koçak kızlarının Adnan Oktar ve ekibinden uzaklaştırılması için hukuki süreç başlatmıştı. Dün akşamüstü İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından bir karar alınmış ve B. K. (17) ve Ş. K (19) velayeti baba Elvan Koçak'a verilmişti. Yanısıra anne Gülperi Koçak ve Adnan Oktar'ın kızlara ve baba Koçak'a 6 ay boyunca yaklaşmama, haklarında hiçbir mecrada konuşmama kararı çıkmıştı.

Sabah erken saatlerde kızlarını yanına almak için harekete geçen baba Koçak büyük bir şokla karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden yetkililer anne Gülperi Koçak'ın kızlarıyla birlikte gece saat 01.30'da yurt dışına çıktıklarını söyledi.

Kızlarının kaçırıldığını öğrenen Koçak "Dün akşam çocuklarımın velayetinin bana verildiğini sosyal medyadan öğrendim. Sabah erkenden savcılığa gittim ve İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli kararı alıp çocuk büroya gittim. Orada bana verilen haberle şok oldum. Zira eski eşim Gülperi Koçak'ın kızlarımla birlikte gece saat 01.30 da yurt dışına kaçırıldıklarını öğrendim ve yıkıldım. Şimdi ben de yurt dışına çıkıyorum. Avusturya'da yaşıyorum. Türkiye'deki hukuki süreç karara bağlandı. Bundan sonraki gelişmeleri Viyana'dan takip edeceğim." şeklinde konuştu.

ADNAN OKTAR KİMDİR?

Adnan Oktar 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Kurtuluş Lisesi'nde öğrenim gördü. 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne gitti. Fakat bu okulda ki eğitiminide yarıda bıraktı. 

İlk olarak kaleme aldığı eserler ciddi oranda ilgi gördü. Ancak Oktar, son dönemlerde sahibi olduğu TV kanalında yayınladığı ve katıldığı programlarla büyük tepki topluyor. Oktar kendisinin Siyonist hayranı olduğunu da gizleme gereği duymuyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:45
  1. adnan oktar
  2. Elvan Koçak
  3. Gülperi Koçak
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Adnan isimli siyonist sapkını diz çökertecek yasalarımız nerede?????????.
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