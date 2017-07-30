Kızkalesi'nde turist yoğunluğu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin bulunduğu bölgedeki otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması turizmcileri sevindirdi.



Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin gelmesiyle turizmcilerin yüzünün güldüğünü, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Bu durumun Kurban Bayramı sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade eden Öztop, "Gurbetçilerimizin tatillerini geçirmek için bölgemize gelmeleri otel, motel ve pansiyon işletmecileri ile esnafın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi otelcilerimiz ciddi rezervasyonlar yaptılar. 'Ben ailemle güzel bir tatil yapmak istiyorum' diyen herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz." diye konuştu.

Öztop, Kızkalesi'ne tatile gelenlerin çevredeki tarihi ve kültürel değerleri de görmelerini önererek, şöyle devam etti:

"Kızkalesi UNESCO geçici miras listesinde yer almakta. Kızkalesi'ne gelen tatilcilerimiz, altın sarısı kumda güneşlenip Akdeniz'in mavi sularında yüzmelerinin ardından mutlaka bölgedeki birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi yerleri de gezsinler. Cennet Cehennem, Astım Dilek Mağaraları, Kanlı Divane, Ayaş Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Adam Kayalar ve Kızkalesi mutlaka gezilmeli. Eğer Kızkalesi'ne tatile gelen gurbetçilerimiz bu bölgeleri gezmezlerse tatilin bir tarafının eksik kaldığını akıllarından çıkarmasınlar."

Kaynak: AA