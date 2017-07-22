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Kızının cenazesine katılabilmek için Donald Trump'a videoyla seslendi

ABD'den daha önce Jamaika'ya sınırdışı edilen baba Kenroy Smith, bıçaklanarak öldürülen kızı AbbieGail'e son görevini yapmak amacıyla sıra dışı bir yola başvurdu. ABD lideri Trump'a seslenen acılı baba, "Lütfen kızım toprağa gömülmeden önce onu son bir defa görmeme izin verin" diyerek vize istedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
Kızının cenazesine katılabilmek için Donald Trump'a videoyla seslendi

ABD'nin New Jersey eyaletinde boğazından bıçaklanarak öldürülen AbbieGail Smith'in babası Kenroy Smith, kızlarının cenaze törenine katılabilmek için ABD Başkanı Trump'a seslendiği bir video yayınladı.

Pazartesi günü düzenlenecek cenaze töreni öncesi bir video yayınlayan Kenroy Smith, "Lütfen kızım toprağa gömülmeden önce onu son bir defa görmeme izin verin" dedi.

APP.com'a konuşan Smith, vize başvurusuna hâlâ bir yanıt alamadığını söyledi ve ekledi: "Gözümü her kapattığımda gözlerimin önüne onun Oyun oynarkenki hali geliyor. Çok şirin bir kızdı."

AbbieGail'in Maryland'de yaşayan ablası Latisha Smith de yerel yöneticilere mektup yazarak ailesine vize konusunda yardımcı olunmasını istedi: "Biz bir aileyiz ve AbbieGail için birarada olmamız lazım."

AbbieGail'in babası daha önce ABD'den sınırdışı edilmiş, cenaze törenina katılmak için vize başvurusu yapan abla Kenish Smith'e ise vize verilmemişti. AbbieGail Smith'in 12 Temmuz'da çöp atmaya giderken öldürüldüğü açıklanmıştı.
Baba Kenroy Smith ise 2001 yılında hintkeneviri nedeniyle gözaltına alındıktan Jamaika'ya sınırdışı edilmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:27
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