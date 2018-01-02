Kızım abdestini aldı ve ‘şehadete’ koştu

Firavun Sisi’nin askerleri tarafından kurşunlarla göğsünden vurularak şehit edilen Esma Biltaci’nin annesi, Sena Biltaci, Akit’e çok özel açıklamalarda bulundu. Mısır direnişinin sembol ismi olan kızının ardından yaşadığı acıyı duygu dolu sözlerle anlatan Sena Biltaci, “Meydana gitmeden önce Esma abdest aldı. Şimdi düşünüyorum da, meğer kızım şehadete hazırlanıyormuş” dedi.

Mısır’da seçimle gelen meşru hükümetin 2013’te askeri darbeyle devrilmesiyle hayatları ve idealleri için ülkeden kaçmak zorunda kalan binlerce kişi, o günden bu yana hem katliamlarda kaybettikleri yakınlarının acısını dün gibi yüreklerinde taşıyor. Rabia Meydanı’ndaki gösteriler sırasında şehit edilen devrim mücadelesinin sembol ismi tıp öğrencisi Esma’nın annesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Biltaci’nin eşi Sena el-Biltaci, Akit’e çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye övgü dolu sözlerde bulunan Sena Biltaci, Mısır’ı yangın yerine çeviren, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanı ve insanlığı hedef alan Sisi darbesinden, Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkent ilan etmesine kadar birçok konu ile ilgili net mesajlar verdi.



‘SİYASİ İNTİKAM ALINMAYA ÇALIŞILIYOR’



Esma’nın şehit düştüğü sırada yanında olduğunu ifade eden anne Sena Biltaci, o anları şöyle anlattı: “Rabia Meydanına gitmeden önce kızım Esma abdest aldı. Şimdi düşünüyorum da, şehadete hazırlanıyormuş kızım. Daha sonra Rabia meydanındaki hastaneye gidip yaralılara yardım etmeyi teklif etti. Oraya gittiğimizde Esma’ya uçaktan ateş ettiler.” Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve İhvan liderlerinden Dr. Muhammed Biltaci’nin hapishanede neler yaşadığından bahseden Sena Biltaci, “Mısırda şu anda 60 bin tutsak ve 4 bin şehit vardır. Bu sayıya kayıplar dahil değildir. Aralarında eşimin ve oğlumun da bulunduğu tutsaklara, Mısır hapishanelerinde her türlü işkence yapılmaktadır. Eşim gözaltına alındığı 2013 Ağustos’undan beri hücre hapsindedir” dedi. Mısır zindanlarındaki izlenimlerini de dile getiren Biltaci, “Muhammed Biltaci, El-Akrab hapishanesinde 1,5 yıldır açık görüş hakkından mahrum olduğu gibi ilaç ve tıbbi tedavi hakkı da kasıtlı olarak ihmal edilmektedir. 25 Ocak 2011 devriminin simge isimlerinden birisi olduğu, askeri darbeye şiddetle karşı çıktığı için hakkında 53 dava açılarak, kendisinden siyasi intikam alınmak istenmektedir. Öyle ki mahkeme salonunda cam kafes içerisine konulmakta, görmeden ve duymadan yargılaması yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.



HALKIN İRADESİNE KARŞI DURABİLECEK GÜÇ YOK



Mısır’ı yangın yerine çeviren, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanı ve insanlığı hedef alan Sisi zulmünün fazla uzun sürmeyeceğini kaydeden Sena Biltaci, şöyle konuştu: “Allah’ın izni ile bu zulüm fazla sürmeyecektir. Önce Allah’a sonrasında birlik ve beraberlik içindeki Mısır halkının bilincine güveniyoruz. Eğer bu bölünmüşlüklerini bir kenara bırakıp askeri darbeye karşı tek bir saf halinde birlik olabilirseler o zaman darbeci süreci devam edemez. Zira yek vücut bir halkın iradesine karşı durabilecek güç yoktur.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, baba Bilteci’nin kızına yazdığı mektubu dinlerken gözyaşlarını tutamadığı görüntüler ile ilgili de konuşan acılı anne, “Eşim ve oğluma ulaşamamak, şehit kızım Esma’nın kabrini bile ziyaret edememekten dolayı kalbim ızdırap içinde olsa bile, Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gördüğüm sevgi, saygı ve ali cenaplık kendimi ailem, kardeşlerim, hepsi Esma’nın bir örneği olan kızlarım arasında hissetmemi sağlıyor. Eşimin Esma’nın şehadeti üzerine yazdığı ağıt mektubunu okurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nasıl etkilendiğini nasıl gözyaşı döktüğünü gördük. Erdoğan’ın kızım için ağladığını gördüğümde, az da olsa yeryüzünde insanlığın kaldığını hissettim. Tüm bunlar bana yeter. Allah razı olsun. Hatta geniş yürekliliği için Cumhurbaşkanından tüm Türk kardeşlerime herkese şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

KUDÜS FİLİSTİN’İN BAŞKENTİDİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkent ilan etmesi ve Türkiye’nin topyekûn tepki vermesini değerlendiren Sena Biltaci, net mesajlar verdi. Kudüs’ün Filistin’in ebedi başkenti olduğunu belirten Biltaci, “Trump’ın sözlerini tamamen reddediyorum ve sahip olmayan, hak etmeyene neyi verebilir? Ben, İsrail adında bir devleti kabul etmiyorum ki başkentinden bahsedeyim. Onlar ne derlerse desinler, hangi açıklamayı yaparlarsa yapsınlar, Kudüs Filistin’in daimi ve ebedi başkenti olacaktır. Ben bu karara karşı, mertçe, cesaretle, birlik, beraberlik ve hırsla karşı duruşu sebebi ile açıkçası Türk halkına hayran kaldım. Kudüs için yapılan birçok gösteri ve yürüyüşe onlara birlikte katıldım. Bu etkinliklerdeki çoşkulu kalabalığı görünce, öyleki insan selinden hareket edemez duruma geldiğim oldu” diye konuştu.

‘Türk kardeşlerim, İslam Hilafetini, yeniden ikame edin’

Müslüman coğrafyanın Müslüman milletine dair önemli mesajlar veren Biltaci, şu ifadeleri kullandı: “Türk kardeşlerim, İslam Hilafetini, Müslümanların ihtişamını yeniden ikame edin. Yeryüzünün her yerinde gece gündüz ayaklar altına alınan Müslümanların kutsiyetini yeniden müdafaa edin. Başta Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına saygı ve selamlarımı sunuyorum.”

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL