Kızıltepe’de 4 kişi tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında sosyal paylaşım sitelerinde ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası’ yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar 28-29 Aralık tarihlerinde haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiş, 1 şüpheli şahıs Adli Kontrol Hükümlerince serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 19:07
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