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Kızılırmak'ta pirana yakaladılar

Sivas'ta amatör balıkçılar Kızılırmak'ta avlanırken, oltalarına pirana takıldı. Türkiye'deki sularda bulunmayan piranayı, kimliği belisiz bir kişinin nehre attığı değerlendiriliyor.

13 Temmuz 2017 Perşembe 15:43
Kızılırmak'ta pirana yakaladılar

Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında avlanan amatör balıkçılar 37 yaşındaki Süleyman Güleçyüz ve 42 yaşındaki Kürşat Şimşek, geçen hafta kırmızı karınlı bir pirana yakaladı. Kaya balığı yakalamak için Kızılırmak'a gittiklerini belirten amatör balıkçı Süleyman Güleçyüz, "Burada yem olarak tavuk ciğeri, solucan ve salam kullanıyoruz. O gün oltamıza farklı bir balık takıldı. Alıp inceledik.Yaptığımız araştırma sonucunda kırmızı karınlı pirana olduğunu gördük. Dünyanın en tehlikeli etçil balıklarından biri olarak biliniyor ve biz bunu Kızılırmak'ta yakaladık" dedi. 

Balığı yaşatmak için ilk başta Çeşme suyuna koyduklarını belirten Güleçyüz, "Bir süre etle besledik, 4-5 gün yaşadıktan sonra öldü. Götürüp çöpe attık" diye konuştu.

Türkiye'deki göl ve akarsularda bu balık türünün görülmediği belirtilirken, bu balığı akvaryumda besleyen bir kişinin getirip Kızılırmak'a attığı değerlendirmesi yapıldı. 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 15:43
  1. kızılırmak
  2. sivas
  3. pirana
  4. Çeşme
  5. Kayseri
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