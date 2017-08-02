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Kızılırmak'ta bulunan piranaların sırrı ortaya çıktı

Sivas'ta balıkçıların ağına takılarak tedirginliğe neden olan piranaların, petshoptan alınıp bakılamayınca Kızılırmak'a bırakıldığı ortaya çıktı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:55
Kızılırmak'ta bulunan piranaların sırrı ortaya çıktı

Sivas'ta, amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3 pirana balığı takıldı. Piranaların birbirine yakın tarihlerde yakalanması tedirginliğe yol açarken yapılan açıklamalarda, piranaları petshoptan alan sahiplerinin bakamadıkları için Kızılırmak'a bıraktıkları söylendi.

KİMSEYE EMANET EDEMEDİKLERİ İÇİN KIZILIRMAK'A BIRAKIYORLAR

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu balıkların petshoplardan alındığını ve bir süre bakıldıktan sonra sahipleri tarafından kimseye emanet edilemediği için Kızılırmak'a bırakıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİRKAÇ PİRANA DAHA YAKALANABİLİR"

Balıkların Güney Amerika'da yetiştiğini ve Türkiye'deki akarsularda yetişmeyeceğini belirten Yıldırım, "Bu balıklar Güney Amerika balığıdır. Türkiye'deki akarsularda yetişemez, üreyemez. Kızılırmak'ta yaşama şansı olmayan balıklar burada kışı bile atlatamaz. Son günlerde çıkan balıklar da hemen hemen aynı boyutta. Bunlar genellikle öğrenciler tarafından alınıyor. Okulları bitene kadar bakıyorlar, memlekete dönerken de kimse almadığı için ırmağa bırakıyorlar. Çünkü masraflı balıklar. Hatta önümüzdeki günlerde birkaç tane daha pirana yakalanabilir" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:55
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