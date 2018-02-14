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Kızılhaçtan skandal! YPG'li teröristlerin ininde bulundu

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de teröristlerden arındırdığı bir sığınakta (Esed rejimi) Suriye Kızılayı ve Uluslarası Kızılhaç yardımına rastlandı. Kzılhaç, AA'nın konuyu gündeme getirmesi üzerine, bundan böyle yardımlarını takip etme sözü verdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 18:50
Kızılhaçtan skandal! YPG'li teröristlerin ininde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Afrin'de PYD/PKK'lılara ait sığınaklarda yaptığı aramalarda, Beşşar Esed rejimine bağlı Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünün yardım kolileri ortaya çıktı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüne karşı devam eden faaliyetlerinde, örgütten arındırılan Salkanlı mevkinde teröristlere ait sığınakları aradı.

Aramalarda, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerinin yer aldığı koliler bulundu.

Kolilerin içinden Esed rejimine bağlı Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç örgütünün logolarının bir arada kullanıldığı ortak broşürler çıktı.

Suriye Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç örgütünü tanıtan genel bilgilerin yer aldığı broşürlerde, yardımların sivillere yönelik yapıldığı şeklinde ifadeler görülüyor.

Broşürlerde, silahlı gruplardan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına engel çıkarmamaları istendiğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Esed rejiminin, Afrin'de yuvalanan örgüte iç savaşın başından bu yana lojistik yardımı sağladığı biliniyor.

Rejim, Afrin'e Halep ili üzerinden açılan koridoru sayesinde ilçeye farklı bölgelerden teröristlerin geçmesine yardımcı oluyor.

KIZILHAÇ SKANDAL YARDIMI İTİRAF ETTİ

AA'nın, "Afrin'deki teröristlerin sığınaklarına Kızılhaç yardımları nasıl girdi?" sorusunu yanıtlayan Cenevre'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Iolanda Jaquemet, geçen yıl Afrin'e 5 farklı insani yardım konvoyu gönderdiklerini kabul etti.

(PYD/PKK işgalindeki) Tel Rıfat ve Afrin yakınlarındaki kamplarında bulunan yerinden edilmiş 10 bin aileden yaklaşık 50 bin kişiye yardım malzemeleri sevk ettiklerini belirten Jaquemet, bölgeye en son konvoyun iki ay önce ulaştığını kaydetti.

Jaquemet, "ICRC bağımsız ve tarafsız bir kuruluş. Kesinlikle savaşçılara insani yardımda bulunmadık. İnsani yardım kolilerini Suriye Kızılayı'na teslim ediyoruz, dağıtımını onlar yapıyor." diye konuştu.

Jaquemet, bundan sonraki yardımların bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığını takip edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 18:50
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. TSK
  3. ÖSO
  4. Afrin
  5. PYD/PKK
  6. Suriye Kızılayı
  7. Uluslararası Kızılhaç
  8. Kızılhaç
  9. Esed rejimi
  10. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)

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