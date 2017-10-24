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Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, jeopark alanlarını gezdi

Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Gamze Havva Şık öncülüğünde Jeopark alanlarına gezi düzenlediler.

24 Ekim 2017 Salı 17:42
Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, jeopark alanlarını gezdi

Kızılcahamam Jeoparkı, okul gezilerinin vazgeçilmezi olmaya her geçen gün devam ediyor. Jeopark alanlarının bu haftaki ziyaretçileri Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri oldu.

Gezi grubu Kızılcahamam Belediyesi Turizm Tanıtım Koordinatörü Ali İhsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde sırası ile Güvem Bölgesi Beşkonak fosil yatakları, Güvem Bazalt Sütünları, Soğuksu Milli Parkı ve burada bulunan ziyaretçi merkezini gezdikten sonra son olarak, Çeltikçi Bölgesi’nde bulunan Abacı Peri Bacalarını ve burada yapılan çalışmaları yakından incelediler.

Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri yapılan çalışmalardan ötürü ve kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı Kızılcahamam Belediye Başkanımız Muhittin Güney’e teşekkürlerini ilettiler.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:42
  1. Kızılcahamam Belediyesi

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