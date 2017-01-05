Kızılayın çağrısına o ilimiz koştu!

Kızılay'ın, elindeki kan stoklarının azaldığına dair yaptığı açıklama sonrası Elazığlılar kan bağışında bulunmak için kan merkezlerine gitti.
Şehirde çeşitli yerlerde bulunan kan merkezlerine gün boyu yaklaşık 200 kişi kan bağışı başvurusunda bulundu.
Kan bağışı yapanlara Kızılay personelleri tarafından meyve suyu ikram edildi.
Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz da kan bağışında bulunarak, "Kızılay Kan Bağış Merkezine gelip vereceğimiz her ünite kan en az üç canın kurtulmasına vesile olacaktır. Bütün hemşerilerimizi kan bağışı yapmak üzere kan bağışı merkezlerine bekliyorum." dedi.
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