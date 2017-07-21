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Kızılay'dan Musullu ailelere yardım

Kızılay, bölgedeki operasyonlar nedeniyle evlerinden olan 330 Musullu aileye gıda yardımı yaptı.

21 Temmuz 2017 Cuma 15:57
Kızılay'dan Musullu ailelere yardım

Türk Kızılayı'nın Irak'ta askeri operasyondan dolayı evlerinden olan 330 Musullu aileye gıda yardımında bulunduğu belirtildi.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, yaptığı açıklamada, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında evlerinden olan 330 aileye gıda yardımı yapıldığını ifade etti.

Yardımlar devam edecek

Yılmaz, yardımların geçici olarak Musul'un doğusundaki Ebu Carbu ve Kani Haram'da ikamet eden sivillere ulaştırıldığını söyledi. Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinden sonra Türk Kızılayı'nın bölgedeki yardım faaliyetlerine hız verdiğini hatırlatan Yılmaz, DEAŞ sonrası Musul'a yardım eli uzatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:57
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