Kızılay’dan kurban bağışı kampanyasını başlattı

2007 yılından bu yana “Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası” düzenleyen Türk Kızılay’ı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyunca Sürsün” sloganıyla sesleniyor. Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yurtiçinde büyükbaş için bir hisse bedeli 735 lira, yurt dışında ise 500 lira olarak belirleyen Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşımayı hedefliyor.

Demir yaptığı açıklamada; Türk Kızılay’ı 2007 yılından bu yana vekalet ile kurban kesim kampanyası düzenlemektedir. Bunu Türkiye’de en başarılı kuruluşlardan biridir. Bu sene de kurban bayramına yaklaşık bir ay kala Vekaletli kurban bağış kampanyamızı başlatıyoruz. Bu seneki sloganımız da, bildiğiniz gibi biz kurban etlerinin kesiminden sonra kavurma halinde konserveye koyularak hazırlanıyor. Ve bütün yıl boyunca kurban bereketi olarak hayırseverlerimiz vasıtası ile ihtiyaç sahibi insanlara dağılıyor. Organizemiz gene yurt içi ve hem yurt dışı olacak. Yurt dışında aşağı yukarı 8 ülkede kurban kesim kampanyası düzenleyeceğiz. Bu seneki rakamlarımız da 735 TL yurt içi 500 TL yurt dışı olacak. Yine noter, veteriner ve din görevleri eşliğinde kesimler gerçekleştirilecek. Hayvanlar en düzgün şekilde sağlıklı ve dini esaslara göre kesimleri yapılıyor. Bu kesimler arasında din görevlileri vekaletlerini veriyorlar. Tekrar vekalet alınıyor. Noter eşliğinde de tüm bu işlemler yapılıyor. Türkiye’de kurban bağış kampanyası en düzgün şekilde organize eden ve düzenleyen kuruluş, Türk Kızılayı’dır. Bu sene de gerek yurt içi ve yurt dışında hayırsever vatandaşlarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Vekalet ile kurban kesimlerini gerçekleştireceğiz. Yarından itibaren Büyük Cami’nin önünde stant açacağız. Bu stantta geçen sene olduğu gibi kurban bağışına katılmak isteyen vatandaşlarımız katılabilirler. Arzu edenler şubeyi arayabilir. Biz kendimiz evlerine gidip makbuz karşılığı bu talepleri yerine getirebiliriz.Arzu edenler şubeye uğrar bu bağışları yaparlar. Yani nasıl arzu ederler ise her türlü hizmette varız. Ve aynı zamanda da tekrar kavurma olarak yani yurt içindeki isimler kavurma olarak şubeye gelmekte. Bunlarla da biz tekrar bağışlarımızı alıyoruz. Bağışlarımız da arzu ederlerse bu kavurmalardan veriyoruz. Bildikleri ihtiyaç sahiplerine insanlara dağıtsınlar diye. Ya da biz kendimiz buradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dediğim gibi bağış kampanyası başlattık. Düzcelilerin desteğine devam edeceğine inanıyorum. Her gün insanlar uğramakta, fiyat sormakta ciddi ilgi görmekte kampanyamız. Hayırlı olmasını diliyorum. Umarım bu senede geçen senelerde olduğu gibi başarılı kampanyayla tamamlarız. Genel merkezimiz 2017 yılı için 100 bin diye bir hedef koymuştu. Bizde Düzce olarak üzerimize düşen katkıyı umarım genel merkezi destekleyerek bu arzunun hayata geçmesini sağlamış oluruz” dedi.