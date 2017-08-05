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Kızılay’dan kurban bağış çağrısı

Türk Kızılayı Salihli Şube Başkanı Hüseyin Türkoğlu, Kızılay’ın 2007 yılından bu yana yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyasının başladığını, kurban vekalet bedelinin, yurt içi için 735 TL, yurt dışı için ise 500 TL olarak belirlendiğini ifade ederek, hayırseverleri kurbanlarını Kızılay’a bağışlamaları çağrısında bulundu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
Kızılay’dan kurban bağış çağrısı

2007 yılından bu yana vekaletle kurban kesim kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında da hayırseverlere “Kurban Bereketi Yıl Boyunca Sürsün” sloganıyla seslendi. 1 Eylül tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında yurt içinde büyükbaş için bir hisse bedeli 735 lira, yurt dışında ise 500 lira olarak belirleyen Kızılay, milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşımayı hedefliyor.

“Hedef 100 bin hisse”

Bu yıl yeniden “Kurban Bereketi Yıl Boyunca Sürsün” sloganıyla kampanyayı başlattıklarını ifade eden Türk Kızılayı Salihli Şube Başkanı Hüseyin Türkoğlu, yurt içi için hisse fiyatının 735 Lira, yurt dışı için hisse fiyatının ise 500 Lira olarak belirlendiğini Kızılay’ın toplam 100 bin hisse alma hedefi olduğunu vurguladı. Türkoğlu, amaçlarının yurt içi ve yurt dışında 2 milyon insana ulaşmak olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
  1. Kızılay
  2. Türkoğlu
  3. Salihli
  4. 1 Eylül
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