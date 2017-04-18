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Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Konya’nın Kulu ilçesinde ihtiyaç sahiplerine Kızılay tarafından giysi yardımında bulunuldu.

Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine yardım
Eklenme: 18 Nisan 2017, 13:39

Atatürk Caddesinde gerçekleşen yardım programında, Kızılay Şube Başkanı Faruk Taner ve üyeler yardıma muhtaç kişilere giysi yardımında bulundu. Yardım etkinliğinde konuşan Başkan Faruk Taner, Ankara Kızılay tarafından yaklaşık bin 100 kişinin ihtiyacını karşılayacak sayıda 30 koli çeşitli giysilerin bulunduğu söyledi. Başkan Taner, Kızılay Kulu Şubesi olarak gıda ve diğer yardımlar yanında giysi yardımlarının da belirli aralıklarda ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarına devam edeceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahipleri ise, yaptıkları yardımlarından dolayı Kızılay Şube Başkanı Faruk Taner ve üyelere teşekkür etti.

 
EtiketlerAtatürkKonyaAnkaraKızılayKulu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 13:39
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Yeni Akit
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