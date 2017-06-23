Kızılay'dan bayram sevinci

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin 2013 yılında hayata geçirdiği projeyle, yetim ve öksüzlerin bayram sevinci ikiye katlanıyor. Proje kapsamında bu yıl da İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan alınan listede isimleri yer alan 780 çocuğun bayramlıkları hazırlandı. Hayırsever iş adamlarının desteği ile alınan bayramlıklar, Kızılay İstanbul Şube gönüllüleri tarafından özenle paketlenerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İstanbul’un 39 ilçesinde yaşayan 7-16 yaş aralığındaki 780 çocuğun bayrama yeni kıyafetleriyle mutlu girmesini amaçlayan projede, tüm kıyafetler çocukların yaşlarına göre hazırlanarak, kargoyla ailelere ulaştırıldı.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, “2013 yılından bu yana her bayram yetim, öksüz, şehit ve gazi çocuklarımıza bayramlık sevinci yaşatmak için tatlı bir telaş içine giriyoruz. Bu yıl da yavrularımızın bayramda yüzlerinin gülmesi için bayramlıklarını hazırladık ve kendilerine ulaştırdık. Bir yandan ihtiyaç sahibi çocuklarımızın da bayramda mutlu olmalarını isterken, bir yandan da aslında bizlere emanet olan bu çocuklara sahip çıkılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Aslında dinimizin de emrettiği gibi herkes mahallesindeki ihtiyacı olan bir aileye sahip çıksa, yardıma ihtiyacı olan kimse kalmayacak,” dedi.

15 Temmuz Şehitlerinin Evlatlarını da Unutmadık

Şube Başkanı Yıldırım, “Bu yıl 15 Temmuz darbe girişimine dur demek için hainlerin karşısına dikilen ve ne yazık ki hayatını kaybeden şehitlerimizin çocuklarının da bayramlıklarını hazırlayarak ailelere ulaştırdık. Vatanımızda güzel bayramlar yaşayabilmemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz,” dedi.