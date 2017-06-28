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Kızılay'dan 250 aileye giyim yardımı

Kızılay Şaphane Şubesi’nin 250 aileye giyim yardımında bulunduğu bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:36
Kızılay'dan 250 aileye giyim yardımı

Şaphane’de Ramazan ayı boyunca aralıksız gıda yardımı yapan Kızılay Şubesi, Ramazan bayramının son gününe kadar tatil yapmadan köylere giderek 250 aileye giyim yardımında bulundu.

Kızılay Şaphane Şube Başkanı İbrahim Tokyay Türk Kızılayı’nın misyonuna uygun olarak fakirlerin sofralarına yardım elini uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki 250 aileye giyim malzemesi dağıttıklarını ifade eden Tokyay, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen elbiseler, ihtiyaç sahibi ailelere gece gündüz demeden benimle çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte bizzat teslim edildi. Bizlere yardımcı olan mahalle muhtarlarına teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak yardıma muhtaç ailelere elimizi uzatma gayreti ve çabası gösteriyoruz. İhtiyaç sahipleriyle bütünleşmeyi benimsiyoruz. Türk Kızılayı’nın misyonuna uygun olarakonlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi. (YD-EFE)

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:36
  1. Kızılay
  2. Şaphane
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