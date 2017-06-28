Kızılay Yemen’in umudu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ’Umudu Ol’ kampanyası üzerine harekete geçen Kızılay, kuraklığa bağlı açlık çeken Afrika ülkelerine yardım malzemesi gönderecek. Geçtiğimiz ay Somali’ye 13 bin ton insani yardım malzemesi gönderen ve yaklaşık 3 milyon ihtiyaç sahibinin acil dönem gıdasını karşılayan Kızılay, benzer şekilde Yemen için de yardım gemisi gönderecek.

Gemide ilaçta var

Güvenli gıdaya ulaşamayan milyonlarca Yemenli için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bağışı olan 10 bin ton unu İskenderun Limanı’nda bulunan gemiye yüklemeye başlayan Kızılay, gemi ile ayrıca makarna, bebek bisküvisi ve benzeri gıda malzemelerini de sevk edecek. Koleradan binlerce insanın hayatını kaybettiği ülkeye Sağlık Bakanlığı’nın bağışı olan Sahra Hastanesi, kolerayla mücadele başta olmak üzere gerekli ilaçları da gemiyle götürecek. Savaşta yaralanan ve sakat kalan insanlar için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) bağışı olan tekerlekli sandalyeleri de Yemen’e gönderecek.

Temmuz ayının ilk haftası hareket etmesi planlanan geminin sonraki 6 gün içinde Yemen’e ulaşması bekleniyor. Ülkede eş zamanlı olarak daimi temsilcilik bulundurmak için de harekete geçen Kızılay, bu ve bundan sonraya ülkeye gönderilecek insani yardım malzemelerinin adreslerine teslimini de organize edecek.

Çaresizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Dr. Kınık, “Somali’nin yanı sıra Günay Sudan’da, Yemen’de ve Afrika’nın birçok bölgesinde çok ciddi insani krizler yaşanıyor. Afrika daha çok kıtlıkla mücadele ederken, Yemen’de bu duruma çatışmalar ve salgın hastalıklar da eşlik ediyor. Yemen, kendi imkanlarıyla bu sorunları çözebilmekten maalesef çok uzak. Göndereceğiz gemi ile bu çaresizliğin önüne geçmeye, bir çocuğun, bir yaşlının daha hayatını kurtarmaya çalışacağız” diye konuştu.

Koleraya binlerce kurban

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 27 Nisan 2017’den bu yana Yemen’de 179 bin 548 şüpheli kolera vakası görüldü ve bunlardan bin 205 kişi hayatını kaybetti. Yemen’de iki yılı aşkın süredir süren çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunduğu belirtildi.