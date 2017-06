BAŞKAN KEREM KINIK MİLLİ İYİLİK HAREKETİNİ ANLATTI

FATMA GÜLŞEN KOÇAK/RÖPORTAJ

Her zorluktan sonra mazlumların, mağdurların yanında olan, yaralıların yarasını saran, yetimlerin yüzünü güldüren, ihtiyaç sahiplerine gerçek bayramı yaşatan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ile yaptıkları hayırlı, bereketli çalışmaları bayram sevinci içinde konuştuk...

¥ Kızılay gündem oluşturmaya başladı, bu yükselişin arka planında neler var?

Öncelikle tüm okurlarınızın Mübarek Ramazan Bayramını kutlayarak başlamak isterim sözlerime. Kızılay 150 yaşına girmeye hazırlanan, “genç cumhuriyetten” daha yaşlı bir iyilik kurumumuz. Kurumlar sadece binalar, o binalarda çalışan insanlardan oluşmuyor. Kurumların bir ruhu, kurumsal kişiliği de var. O kimlikle çelişmeyecek şekilde kurumu yönetenlerin de kattığı bir vizyon, bir tarz var. Bugün sokakta bizi gören vatandaşlarımızın “Kızılay çok değişti” sözünün altında yatan şey; bu vizyonunun hayata geçmeye başlamasıdır. Daha çok mazlumun, mağdurun yarasını daha hızlı saracağız. Başı dara düşenler hiçbir kaygı duymadan “Kızılay var, oraya giderim” diyecek. Naçizane işleri oluruna bırakmaktan pek hoşlanmam.

KIZILAY SADECE KAN TOPLAMAZ

¥ Kızılay’ı bilinenlerin dışında fazla bilinmeyen yönleri ile anlatır mısınız?

Kızılay sadece afetlerde yardıma koşan ve kan depolayan kurum değil. Öğrenci evlerimiz, yaşlı konukevlerimiz, aşevlerimiz, hastanelerimiz, tıp merkezlerimiz var. Yaklaşık 1 milyar kişi her yıl bizim Kızılay madensuyumuzdan içer ve her şişede ihtiyaç sahibine yardım etmenin huzurunu yaşar. Evlenmek isteyene de, cenazesi olana da, sünnet törenine de Kızılay eşlik eder.

¥ Dünyanın hangi bölgelerinde ne tür etkin çalışmalara imza atıyorsunuz?

2023 stratejik hedefleri doğrultusunda milletimizle daha sıkı bağlar kurduk ama gelecekte çalışmalarımızın büyük bölümünü yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine kaydıracağız. Bunun sebebi ise Allah’a şükür artık daha sosyal bir devlet anlayışımız var. İkincisi de bizim bir “gönül coğrafyamız” var. Balkanlar, Pakistan, Bangladeş, Filistin, Yemen, Somali Türkiye’ye bakıyor... 3 milyonu yurtiçinde yaklaşık 7.5 milyon Suriyeliye her türlü hizmeti veriyoruz.

GÖÇMEN KUŞLARA BAKAN MEDENİYETİZ

¥ Yardım derneklerinin çoğalmasını nasıl karşılıyorsunuz?

Yardım derneklerinin çoğalması bizi mutlu ediyor. Bu iyilik dükkanında daha fazla çeşit demek. Osmanlı bir vakıf medeniyetiydi. Göçmen kuşlara bile bakılıyordu.

¥ Türkiye’deki yardım dernekleriyle koordineli çalışmalar yapılıyor mu?

1999’daki Büyük Marmara depreminde koordinasyon eksikliği gözle görüldü. Bunun için devletimiz afet alanında yeni bir yapılanmaya gitti ve AFAD kuruldu. Artık bir afet, kriz alanına gelen dernek Kızılay ile temasa geçip neler yapabileceğini soruyor.

¥ Unutamadığınız bir hatıranız var mı?

Muasara altındaki Halep’te binlerce kişiyi tahliye ederken gerçekten ‘kelle koltukta’ bir çalışma yürüttük İHH ile birlikte. Binlerce kişi otobüslere bindirildi. Onlardaki her an her şey olabilir tedirginliğini gözlerinde gördüm.

Cömertliğimizi taçlandıracağız

¥ Bu yıl da on binlerce insana bayram sevinci yaşattınız. Bu mutlulukları bizimle paylaşır mısınız?

Kızılay demek aslında ‘mutluluk’ demek. En zor anında bir insanın, omzuna konulan bir el demek. Bayram öncesi de bunu yaşatmaya çalıştık. Ben şahsen İdlip kırsalında kurduğumuz 12 yetimhaneyi ziyaret ettim. Oradaki yavrularımıza bayramlıklarını dağıttık, birer oyuncak verdik, onlara artık onların anne ve babalarının bizler olduğunu ve onları koruyacağımızı hissettirmeye çalıştık. Gözlerimiz doldu. Oradan Cizre’ye geçtik kardeşlerimizle kucaklaştık oradan da Gazze’ye... Pakistan’da, Bosna’da, Musul’da, Somali’de onbinlerce çocuğun bayramlığını hediye etmekten daha büyük bir mutluluk bilmiyorum.

¥ Bayramı siz nasıl yaşarsınız?

Bayram bireysel olarak insanın akrabaları ile tarihi ve kültürü ile bağlarını sağlamlaştıran ve herkesin hoşlandığı günlerin yanısıra bizler için de topladığımız yardımların insan yüzüne çizdiği mutluluk resimlerini seyrettiğimiz en güzel zamanlardır.

¥ Biraz da Kızılay’ın gelecekteki hedeflerinden bahseder misiniz?

Kızılay hali hazırda dünyanın en büyük 5 ulusal derneğinden biri. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu’nun yönetim kurulu üyesiyiz. Federasyonun Yönetim Kurulu toplantısını bu yıl Türkiye’de yapacağız. Büyüklüğümüzle orantılı daha büyük pozisyonlar için adaylığımız olacak. İnşallah insani yardım dünyasında daha belirleyici bir pozisyon istiyoruz. Gerek Kızılay gerekse de Türkiye olarak bunu hak ediyoruz. Son araştırmada gösterdi ki, Türkiye insani yardımda milli gelirine oranla en cömert ülke. Bu cömertliğin bir karşılığı olmalı. Gelir getirici kaynaklarımızı artırmak istiyoruz ki, daha fazla insana yardım edelim. Bunun için madensuyumuzun yanına bir de Kızılay markalı içme suyu koymak istiyoruz. Yine gönüllü sayımızı artırmak istiyoruz.