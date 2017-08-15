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Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı

Türk Kızılay İstanbul Şubesi, bu yıl kurban hisse bedelini yurt içinde 735, yurt dışında ise 500 lira olarak belirledi.

15 Ağustos 2017 Salı 19:12
Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı

Türk Kızılayı İstanbul Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl kurban hisse  bedeli yurt içinde 735, yurt dışında ise 500 lira.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı  İlhami Yıldırım, bağışçılarından aldıkları tüm kurbanları konserve haline getirip  yıl boyunca tüm ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti. Bayram bereketinin yıl boyu sürmesini istediklerini vurgulayan  Yıldırım, "Uygulayacağımız modelle bağışçılarımız sayesinde vekalet kuralına ve  usulüne uygun yapılacak kesimler ile hazırlanan kurban etlerimiz mazlum ve mahzun  kardeşlerimize yıl boyunca, yurt içinde ve yurt dışında ulaştırılacaktır"  ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı İstanbul Şubesine kurban bağışlamak isteyenler, Tarihi  Sirkeci Garı'nın karşında bulunan İstanbul Şubesine gelerek bizzat bağış  yapabilecekleri gibi "www.istanbulkizilay.org.tr" internet sayfası üzerinden  online bağışta bulunabilecek.

Hayırseverler ayrıca, "0212 5223030" numaralı telefonu arayarak,  görevli personellerin yardımıyla ya da Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı,  Akbank çekmeköy Şubesine banka yoluyla da kurban bağışı yapabilecek.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:12
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