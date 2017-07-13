Kızılay ile Türkiye Vodafone Vakfı şehit çocuklarını başarı bursu verecek

Kızılay ile Türkiye Vodafone Vakfı, şehit çocuklarını desteklemek amacıyla iş birliğine gitti. 5 yıl boyunca şehit ailelerine toplam 5 milyon TL’lik sosyal yardım yapacak olan vakıf, yardımın 1 milyon TL’lik kısmını Kızılay işbirliği ile “Şehit Çocuklarına Başarı Bursu” olarak verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda belirlenen 630 şehit çocuğuna verilecek eğitim bursu, okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç matrisine göre Kızılay liderliğinde dağıtılacak. “Kızılay Kart” üzerinden ailelere aktarılacak olan bursla ilgili gerekli protokol Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Vodafone Türkiye Ceo’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel tarafından imzalandı.

“İnsan kaynaklı afetlerin acısı daha büyük”

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Vodafone Türkiye Vakfını’nın bu güzel girişimini ülkemize olan borçlarımızın ödenmesi olarak gördüklerini belirterek, “Kızılay olarak 150 yıldır sadece doğal afetlerin ortaya çıkardığı acılarla değil 'beşeri afet' dediğimiz insan kaynaklı afetlerin meydana getirdiği acılarla da ilgileniyoruz. Zira en büyük doğal afet bile insan kaynaklı bir afet kadar acı yaşatmıyor toplumlara.15 Temmuz hain darbe girişimi de bizim açımızdan beşeri afetlerden biriydi. Bu hain kalkışmada Kızılaycılar olarak milletimizin ve milli iradenin yanında yerimizi anında aldık. Küçükesat Şube Başkanımız Serhat Önder şehadet şerbetini içerken bize emanet olarak iki yavrusunu bıraktı. Gazilerimiz oldu Kızılay olarak. Onlar da bize direnme gücü aşıladı. Şehidimizin emanetlerine ve tüm şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye'de müteşebbislerin sadece kâr amaçlı çalışmadığını, ülkenin sosyal sorunlarına da duyarlı olduğunu gösteren bu güzel örnek için Sayın Başkan Hasan Süel başta olmak üzere tüm Vodafone ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Colman Deegan: “Şehit çocuklarına sahip çıkmak görevimiz”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin demokratik kurumlarına ve demokrasisine karşı yapılan saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bu darbe girişiminde demokrasiyi koruyarak hayatlarını feda eden tüm şehitleri saygıyla anıyor, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için Türkiye Vodafone Vakfı bünyesinde 5 milyon TL’lik ‘Şehit Ailelerine Destek Fonu’ ayırdık. Bu fonun 1 milyon TL’lik bölümünü şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere kullanacağız. Türk Kızılayı işbirliğinde eğitim başarı bursu olarak verilecek bu fon ile 630 şehit çocuğunun 1 yıllık eğitim ihtiyacına destek olacağız. Türkiye’de yaşanan vahim terör olaylarının geride bıraktığı şehit çocuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Vodafone Türkiye olarak, Türkiye Vodafone Vakfımız ile Türkiye’nin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Yılda iki kez verilecek

1 yılda 1 milyon TL olarak belirlenen eğitim bursu, Temmuz 2015 – Temmuz 2017 döneminde şehit vermiş ailelerin çocuklarını kapsayacak. İlköğretim çağındaki çocuklar için yıllık 1.000 TL, lise çağındaki gençler için yıllık 1.300 TL, üniversite çağındaki gençler için ise yıllık 2.600 TL burs verilecek. Eğitim bursu 2017/18 öğretim yılın içinde, birinci ve ikinci dönem başlarında eşit miktarlara bölünerek verilecek.