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Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrin'e yönelikbaşlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 21:08
Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde Suriye içerisindeki sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacı ile Kızılay ekiplerimiz AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almaktadır. Kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin insani desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Türk Kızılayınca yürütülen insani yardım çalışmalarına yönelik bilgi veren Kınık, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Operasyonu sürecinde Suriye içerisindeki sivillere yönelik çok boyutlu insani destek ve koruma sağlamak amacı ile Kızılay ekiplerimiz AFAD ile koordineli olarak gerekli tedbirleri almaktadır. Kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin insani desteğimiz sürecek. Operasyon bölgesine yakın merkezlerimizde kan stoklarımızı tahkim ettik. Kış aylarında azalan kan stoklarımızı da düşünerek bu dönemde bağışçılarımızdan biraz daha fazla özveri bekliyoruz."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 21:08
  1. Kerem Kınık
  2. Türk Kızılayı
  3. Zeytin Dalı Operasyonu
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