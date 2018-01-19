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Kızılay Filipinler’de insani yardım dağıttı

Kızılay İnsani Yardım Ekibi, Filipinler’de tropikal tayfunun sebep olduğu toprak kayması ve sellerden etkilenen 25 bin kişiye gıda kolisi dağıttı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:41
Kızılay Filipinler’de insani yardım dağıttı

Kızılay, Filipinler’de Tropikal Tembin Tayfunu’ndan etkilenen afetzedelere yardım götürdü. Yardım kapsamında Kızılay İnsani Yardım Ekibi, dünyanın insani yardım ulaştırılması en zor bölgelerinden biri olan Mindanao Adası’nda bulunan Bukindon ve Lanao Del Sur’da 25 bin kişiye Filipinler Kızılhaçı ile birlikte gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay’ın yardım kolileri yerli halk tarafından sevinçle karşılandı. Filipinler Kızılhaçı Başkanı ve Filipinler Senato Üyesi Richard J. Gordon, Kızılay’a teşekkür plaketi sundu.

Filipinler Kızılhaçı’ndan edinilen bilgiye göre yaşanan afetten 53 bin aile etkilendi. 224 kişi hayatını kaybetti ve 115 kişi yaralandı. 425 kişinin de kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Halen bölgede; Japonya, İsveç, Kanada, Amerika, İspanya, Katar, Finlandiya, Norveç, Almanya ve Hollanda’dan bir ulusal dernek ile IFRC ve ICRC çalışmalarını sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 17:41
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