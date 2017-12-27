Kızılay 2018’i 'güvenli yaşam eğitim yılı' ilan etti

10 milyon kişiyi her türlü afete karşı hazırlıklı olmaları için eğitecek olan Kızılay, eğitimli bu kişiler arasından 2 milyon gönüllüyü de faaliyetlerine ortak edecek. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, İstanbul’da gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, 2018 yılında, 10 milyon vatandaşa güvenli yaşam kültürü eğitimleri vermek, sertifikasyon eğitimleriyle farkındalık, bilinç, davranış değişikliği oluşturmak, yetenek kazandırmak ve ilerleyen süreçlerde alacakları tamamlayıcı eğitimlerle afetlere müdahale noktasında Türkiye afet müdahale organizasyonunun anlamlı bir parçası haline gelmesini sağlamaya yönelik Kızılay’ın hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

2017 yılında 18 milyondan fazla insana yardım yapıldı



Kızılay’ın 2017 yılını değerlendiren Genel Başkan Kınık, bir yıl içerisinde 2 milyon 380 bin kişinin Kızılay'a kan bağışladığını, bunların 3 milyon 500 bin hastanın şifası olduğunu, 274 bin kişinin ise kök hücre donörü olduğunu, 512 kişiye kemik iliği nakli, kök hücre nakli yapıldığını kaydetti.

Yurt dışında yaklaşık 83 bin hisse, yurt içinde 41 bin hisse kurbanın 2 milyon 500 bin civarındaki insanın sofrasını şenlendirdiğini dile getiren Kınık, şu bilgileri verdi: “2017 yılında, aşevlerimizden 19 milyon kap yemeği ihtiyaç sahibi insana ulaştırdık. Yurt genelinde 500 bin kişiye gıda yardımı yaptık ramazan boyunca. Yurt dışında yaklaşık 8 milyon 700 bin insana, insani yardım ulaştırdık. Bu özellikle Somali ve Yemen operasyonumuzdu. Kampanya halen devam ediyor. Şu an Güney Sudan'a yönelik 15 bin tonluk gıda nakliyatıyla ilgili çalışma sürüyor. Bununla beraber 13 milyon insana ulaşmış olacak kampanya. Yemen'de 1,5 milyona yaklaştı kolera sayısı, binlerce insan hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı ile 2 sahra hastanesi kurduk, 60 ton antibiyotiği Yemen'e gönderdik, 13 bin ton gıdayı Yemen'in bütün bölgelerine dağıttık.”

Kınık, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon afetzedeye ulaşıldığını, Kızılay ekiplerinin 32 ulusal afete müdahale ettiğini kaydederek, 23 ülkede yaklaşık 612 milyon şişe Kızılay maden suyu içildiğini, 2018 yılında nostaljik şişede maden suyunun piyasada olacağını anlattı. Kızılay'a 1 milyon 606 bin 459 hayırseverin bağış yaptığını belirterek, “Bunun 1 milyon 239 bin 355'i cep telefonu ve kısa mesajla yapılmış bağışlardı. 225 milyon lira değerinde bağış aldık nakdi olarak. 464 milyon lira değerinde ayni bağış aldık. En fazla bağış, beslenme hizmet grubumuza yapıldı. Proje bazlı en fazla bağış ise Suriye krizi için yapıldı” dedi.



Kerem Kınık, Halep'te yaklaşık 3 kilometrekarelik alana sıkışan 30 bini aşkın insanın daha güvenli bölgelere tahliyesinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "5 yıldır devam eden, 400 bin insanın muhasara altında olduğu, içeriye insani yardımın ulaştırılmadığı, içerideki yaralıların tedavi hizmeti alabilecekleri farklı hastanelere gidemediği Doğu Guta'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomatik trafiği, Putin'le yaptığı görüşmeler, bizim Kızılhaç Komitesi, Federasyon ve Suriye Kızılayı ile yaptığımız görüşmeler nihayet dün gece ilk meyvesini verdi. Doğu Guta'da ağır olan vakalar, Şam'daki hastanelere nakledilmeye başladı” diye konuştu.

Kınık, Kızılay'ın 2017 bütçesinin 3 milyar 285 milyon lira olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "2017'de 532 milyon 350 bin lira yurt dışı yardım yaptık. 3 gemiyle 51 milyon liralık yardım Somali'ye, Yemen'e, Gazze'ye; 400 milyon lira değerinde yardım Suriye'ye ulaştırıldı. Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine 70 milyon liralık sosyal yardım bütçesi ayrıldı. Bunun içerisinde nakit destek, eğitim destekleri, tedavilere verilen destekler gibi sosyal destekler bulunuyor. Kızılay, 35 milyon liralık zekat ve fitre yardımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 3,3 milyar liralık bütçemizin 1,9 milyarı doğrudan yardıma gitti. Buna kan hizmetlerindeki operasyonel giderler eklendiğinde, bütçe büyüklüğünün büyük kısmının insan acısını dindirmeye harcandığını söyleyebiliriz."

Kızılay'ın 2017 yılı faaliyetleri toplamında 27 milyon 277 bin insanla ilişki kurduğunu vurgulayan Kınık, “Yani Kızılay'a bağış yaptı, ayni yardım sağladı, kan bağışında bulundu ya da Kızılay'dan yardım, eğitim, hizmet aldı. Toplumumuzun yaklaşık 3'te biriyle temas ettik. 18 milyon 620 bin insanın acılarını hafifletmek, sıkıntılarını gidermek için onlara yardım elimizi uzattık” ifadelerini kullandı.

10 milyon vatandaşa eğitim hedefi

Kınık, Kızılay’ın gelecek yıl en fazla eğitim alanına odaklanacağını ifade ederek, eğitimlerle ilgili modüller tanımlandığını, içeriklerin belirlendiğini, milli eğitim kanalıyla öğrencilere ulaştırması konusunda ön anlaşmaların yapıldığını, eğitimin seferberlik olarak topluma yaygınlaştırılması için çalışılacağını belirtti. Kerem Kınık, 2017'de 1 milyon 100 bin mülteciye mali destek sağlandığını da vurgulayarak, “Bu, yaklaşık 926 milyon lirayı ihtiva ediyor. 2018'de 1,1 milyon sayısı, 1,3 milyona çıkacak. Bunların büyük bir kısmı Suriyeli olmakla beraber 65 farklı vatandaşlıktan ihtiyaç sahibine, sosyal uyum programı çerçevesinde, kaynakların tamamı Avrupa Komisyonu'ndan karşılanmak kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AFAD ve Kızılay'ın Kızılay Kart programıyla aylık 120 liralık katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Geçen hafta Brüksel'de 650 milyon avroluk yeni paket anlaşmasının imzalandığını ve 2018 sonuna kadar Kızılay Kart programının fonlandığını kaydeden Kınık, “Henüz imza atılmadı ama ikinci 3 milyar avroluk paketle ilgili görüşmelerimiz olumlu geçti. 2018 sonrası bu programın devam etmesi veya çeşitlendirilerek Türkiye'deki mültecilerin sıkıntılarının giderilmesi noktasında, Türkiye'nin harcadığı rakamın onda biri de olsa Avrupa Komisyonu'ndan destek sözü aldık” dedi.

150. yılda hedefler de büyüyor

Genel Başkan Kınık, 2018'in Kızılay'ın 150. kuruluş yılı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "2,5 milyon ünite kan bağışı ile 4 milyon ihtiyaç sahibine şifa sağlamak istiyoruz. 2018 bütçemiz 150. yılımıza yakışan, Kızılay tarihinin en büyük bütçe rakamıyla gerçekleşiyor. Yaklaşık 5,6 milyar lira değerinde bir bütçesel büyüklük hedefledik. Yurt içindeki 1,1 milyon kişiye sosyal uyum programı çerçevesinde verdiğimiz destek 1 milyon 300 bine çıkacak. Bangladeş'te AFAD ile 125 bin insanın barınacağı prefabrike konut imalatı söz konusu olacak. Kızılay'ın Kudüs ve Gazze'deki daimi delegasyonu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik projeler uyguluyoruz. Gazze'nin en büyük afet ve insani yardım merkezini inşa ediyoruz. Yurt dışında 15 milyon ihtiyaç sahibi insana ulaşmayı, yurt içinde 250 milyon liralık sosyal yardım yapmayı hedefliyoruz. Bu rakam 2017'de yaklaşık 70 milyon liraydı. Özellikle terör mağduru olmuş doğu ve güneydoğudaki insanlarımızdan başlamak üzere çok kapsamlı yoksullukla mücadele, sosyal destek, insani gelişmişlik temelli projeler ve programlar uygulayacağız. Aşevlerimizdeki 19 milyon sayısını, 27 milyon kap yemeğe çıkarmayı hedefledik. 2 milyon insana kurban konservesi ulaştırmayı hedefliyoruz. 2018'de 4 milyar lira bütçeyle insani yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 46 milyon 400 milyon kişiye temas etmeyi düşünüyoruz ve 31 milyon 685 bin insana yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Bağışçı olarak, eğitim vereceğimiz veya yardım yapacağımız insan olarak temas edeceğimiz insan sayısında yüzde 70'lik, yardım edeceğimiz insan sayısında yüzde 59'luk büyüme öngörüyor, yüzde 66'lık bütçesel büyüme ümit ediyoruz."

Kınık, yeni projelerine değinirken, ikinci el kıyafet projesinin hayata geçirildiğini, pilot olarak Ankara'da 100 noktada sürdüğünü belirterek, projenin yurt geneline yayılacağını, ikinci el kitap, ev eşyası gibi değişik modüllerle devam edeceğini ifade etti. Ankara'da Kızılay Külliyesi'nin temelinin atılacağını, Malatya'da en büyük afet ve insani barınma sistemleri fabrikasının yapılacağını, bin 500 kişinin çalışacağı bir yatırım planlandığını, Afyonkarahisar ve Erzincan'daki maden suyu fabrikalarının kapasitesini 2 katına çıkaracak yatırımlar yapıldığını anlattı.