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Kızıl şeytan konuştu: Facebook ve Google..

Her yıl Davos'ta dile getirdiği tahminlerle gündeme gelen iş adamı George Soros'un bu yıl gündeminde, Facebook ve Google, ABD Başkanı Trump ve Bitcoin vardı.

26 Ocak 2018 Cuma 20:36
Kızıl şeytan konuştu: Facebook ve Google..

Her yıl Davos'ta dile getirdiği tahminlerle gündeme gelen Macar asıllı iş adamı George Soros'un bu yıl gündeminde, Facebook ve Google, ABD Başkanı Trump ve Bitcoin'in geleceği vardı.

Macar asıllı iş adamı George Soros, Davos Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Facebook ve Google'ı eleştirerek iki dev şirket için "Günleri sayılı" dedi.

Soros, Dünya Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde, Google ve Facebook'u "yöneticiler tarafından demokrasiye zarar vermek için manipüle edilen tekeller" olarak niteledi.

87 yaşındaki ünlü iş adamı, "Facebook ve Google, etkili bir şekilde internetteki reklam gelirlerinin yarısını kontrol ediyor. Sadece bilgi sağlayıcılar olduklarını söylüyorlar, ancak bu alanda neredeyse tekel olmaları, bu kurumların evrensel olarak adil ve açık bir erişim için sıkı düzenlemelere tabi olmalarını gerektiriyor" dedi.

Bu teknoloji şirketlerinin Çin gibi pazarlara ulaşmak için otoriter devletlerle işbirliği yapacağını savunan Soros, "Bu internette, Aldous Huxley ya da George Orwell'ın bile tahmin edemeyeceği devasa bir toteliter kontrol oluşmasına yol açacak" diye konuştu.

Sonuç olarak devletlerin interneti daha sıkı kontrol etmek zorunda kalacağını kaydeden Soros, "Bu şirketlerin günleri sayılı. Davos bunu söylemek için iyi bir yer" ifadelerini kullandı.

"TRUMP DÜNYAYA TEHDİT"

Konuşmasında Bitcoin'e e değinen Soros, dijital parayı "Bilindik bir balon" olarak niteledi.

Soros, ABD Başkanı Donald Trump için "Dünyaya tehdit" derken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya'yı bir mafya devleti gibi yönettiğini savundu.

Trump'ın ABD'yi uzun süre yönetemeyeceği tahmininde bulunan Soros, "Bu durumu 2020'de ya da daha önce sona erecek geçici bir şey olarak görüyorum" dedi.

AFP ise, Soros'un geçen yıl Davos'taki kehanetlerinin büyük oranda gerçekleşmediğine dikkat çekti. Soros, geçen yıl Trump'ın seçilmesi sonrasında ABD borsasındaki yükselişin sona ereceği tahmininde bulunmuş, Çin'in büyümesinin ise sürdürülebilir olmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:36
  1. George Soros
  2. Aldous Huxley
  3. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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