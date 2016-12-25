Kızıl Ordu Korosu Lazkiye'ye gidiyordu

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 93 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz açıklarında düştüğü bildirildi. Olaya ilişkin İnterfaks ajansında yer alan habere göre, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğu belirtildi.
Uçak Rusya'nın Soçi kentinden Suriye'nin Lazkiye şehrine gidiyordu. Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu ve gazeteciler bulunuyor.
Yeni yıl konseri verecekti
Moskova'dan havalanan Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu. Tu-154 tipi uçak Soçi'den havalandıktan kısa bir süre sonra Karadeniz'e düşmüştü.