‘Kızıl Elma’ Allah’ın nizamını hâkim kılmaktır

Zeytin Dalı Operasyonu ile birlikte hayatımıza giren ve milletimize mücadele şuuru aşılayan kızıl elma ülküsünü tarihçilere sorduk. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin ağzında pelesenk olan, aynı gaye uğrunda birleştiren ve hakkında onlarca TV programı yapılan kızıl elma mefkûresinin İ’lay-ı Kelimetullah davası olduğunu belirten uzmanlar, “Küfür diyarlarını İslam ile şereflendirmek, mazluma el uzatmak, zalimin korkulu rüyası haline gelmektir. Cihan hakimiyetini gerçekleştirmek için gayret sarf etmektir” ifadelerini kullandılar.

MAZLUMA EL UZATMAKTIR

Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “Kızıl elma tarihte Türklerin dünya hakimiyeti mefkûresinin adıdır. İslamiyet’ten öncesine de dayanır. Türkler Müslüman olmadan önceki döneme dayansa da, Türkler Müslüman olduktan sonra bu kızıl elma İ’lay-ı Kelimetullah davasına dönüştü” dedi. Zalimle mücadele etmek ve malzuma el uzatmanın da bir kızıl elma olduğunu kaydeden Kocabaş, “Türkler Müslüman olduktan sonra sürekli Batı’ya doğru gitmişlerdir. ‘Güneşin battığı yere kadar gideceğiz’ demektir. Türkler Müslüman olduktan sonra bir İ’lay-ı Kelimetullah davasına dönmüştür. Osmanlı dönemindeki en büyük kızıl elma Balkanların Müslümanlaştırılmasıydı. Tabii Doğu’ya doğru da Müslümanların tek çatı altında birleştirilmesiydi. İslam’ın nurunu küffar diyarına hakim kılmak ve mazluma el uzatmanın adıdır. Osmanlı’da kızıl elmanın esası Avrupa’ya İslam hakimiyetini götürmekti” ifadelerini kullandı.

ALLAH UĞRUNA MÜCADELE ETMEKTİR

Araştırmacı yazar Murat Akan, “Türkler açısından ulaşılamayan büyük bir idealdir. Cihanşumul bir devlet olma hedefidir. Bilinmeyen bir yere gitme, keşfetmek için çaba sürdürmektir. Devletimiz bizi nereye gönderirse, gidebilecek bir yer olarak adlandırmaktır” dedi. Kızıl elmanın bir şuur dinamosu olduğuna dikkat çeken Akan, “Bir millete, yol ve ideal göstermektir. Mücadele şuuru aşılamaktır. Bunu somutlaştırırsak cihan devleti kurma çabasıdır. Dolayısıyla bunun dışında bir motivasyon unsurudur. Türklerde savaşçı bir ruhu teşvik etmek, cesaret vermektir. Cihad uğrunda Allah’a teslim olma şuurudur” şeklinde konuştu.

NİZAM-I ALEM DÂVÂSIDIR

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Başkanı Hasan İlter ise, “Bütün kadim milletlerde olduğu gibi Türk Milletinin de milli bir mefkûresi vardır. Bu mefkûrenin adı Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi’dir. Türk Milleti Müslüman olmadan evvel bu ülkünün adı “kızıl elma”idi, Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra “Nizam-ı Alem ve İ’lay-ı Kelimetullah şekline bürünmüştür” dedi. Kızıl elmanın milletimize fetih ruhu aşıladığına dikkat çeken İlter, “Türk Töresinde kızıl elma fethedilmesi gereken en yakın yerde Türk Milleti’ne “gel beni al” diye göz kırpan sihirli bir varlıktır. En yakın yer fethedilince, kızıl elma fethedilmesi gereken başka bir yerde kendisini gösterip yeniden göz kırpmaya başlar. Bu serüven dünya hakimiyeti sağlanana kadar devam eder” şeklinde konuştu.

“Allah’ın nizamını yayma gayesidir”

İlahiyatçı Mehmet Özdemir, “Allah’ın ismini ve adaletini yeryüzüne yayma davasının adıdır. Kızıl elma bugün Afrin, yarın Menbiç’tir. Hak adına mücadele etmektir” dedi. Kızıl elmanın bir hedef olduğunu kaydeden Özdemir, “Osmanlı’nın manevi bir hedefidir. Allah’ın nizamını yayma gayesidir. Yeryüzünde İslam’ı yayma, Allah’ın dinini hakim kılmak için mücadele etmektir” şeklinde konuştu.

Topçu: KIZIL ELMA KUTLU BİR HEDEFİN ADIDIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise, “Kızıl elma, Osman Gazi’nin gösterdiği hedefin adıdır. Milletimiz asırlardır şehadete ve gaziliğe düğüne gider gibi götüren bu kutlu hedeftir” dedi. Kızıl elmanın İslam’ın ışığı olduğuna dikkat çeken Topçu, “Türkiye, Ankara merkezli yerli ve milli stratejileri ile bölgesine huzur, barış ve istikrarı getirecek, kızıl elma ülkümüzün ışığında bu asrın en gür sedası İslam’ın sedası olacaktır” ifadelerini kullandı. “Kızıl elma şirktir” diyen Gezici çapulcuların hocası İhsan Eliaçık’a da isim vermeden sert çıkan Topçu, “Kızıl elma şirktir tespitini yapan kişiyi patolojik açıdan incelemek şarttır. Milletimiz; artık bu tür ‘patolojik’ vakalara prim vermemektedir” şeklinde konuştu.