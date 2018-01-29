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Kızıl Çin’de çocuklara camiye giriş yasağı

Kızıl Çin yönetimi, Müslümanlara yönelik baskıcı politikalarına bir yenisini daha ekledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 04:30
Kızıl Çin’de çocuklara camiye giriş yasağı

MÜNÜBE YILMAZÇin, nüfusunun büyük bir kısmı Müslümanlardan oluşan ülkenin kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde çocukların camiye girişini yasakladı. Yasağın, okul çağındaki çocukların tamamını kapsadığı belirtildi. Camiye giriş yasağı ile beraber 1 Şubat’tan itibaren, belli dinî grup ve oluşumlara karşı daha sıkı denetim ve daha ağır cezaların yürürlüğe gireceği bildirildi. Çinli yetkililer, Gansu bölgesindeki eğitim kurumlarından, öğrencileri dinî alanlara, Kur’an veya okuma kurslarına yönlendirmemelerini istedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 04:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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