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Kızı en çok arananlar listesinde!

'En çok arananlar listesi'nde olduğundan haberdar olduğunu belirten Rağad Hüseyin, Ürdün'e teslim edildiğinde birden çok defa mikroskopla incelendiğini ve görüştüğü herkesin bilindiğini ifade etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:23
Kızı en çok arananlar listesinde!

Suudi Arabistanlı yayın organına telefonda mülakat veren Rağad Saddam Hüseyin, adının "en çok aranan Iraklılar listesi"ne alınmasını değerlendirdi.

"HABERİM VAR"

Asya'nın Sesi'nin haberine göre en çok arananlar listesinde olduğundan haberdar olduğunu belirten Rağad Hüseyin, Ürdün'e teslim edildiğinde birden çok defa mikroskopla incelendiğini ve görüştüğü herkesin bilindiğini ifade etti.

"ÜRDÜN'DE YAŞAMIYORUM"

Rağad Hüseyin, Ürdün'e teslim edildiğinde birden çok defa mikroskopla incelendiğini ve görüştüğü herkesin bilindiğini ifade etti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Rağad Saddam Hüseyin, kendisine yönelik faaliyetleri bir saldırı olarak değerlendirdiğini belirterek, eski Cumhurbaşkanının kızı ve beş çocuk annesi olarak bu adımı kınadığını ve dava açacağını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:23
  1. Saddam Hüseyin
  2. Rağad Hüseyin
  3. ırak bölgesi

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