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Kızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen baba maketini yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder, Boğaz Köprüsünü görmek isteyen kızını İstanbul'a götüremeyince köprünün ışıklı ve martı sesli maketini yaptı.

18 Haziran 2017 Pazar 14:52
Kızı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü görmek isteyen baba maketini yaptı

Yeni Mahalle'de oturan Güder ailesinin ikinci sınıf öğrencisi kızları Yağmur, babasına İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çok merak ettiğini ve gidip görmek istediğini söyledi. Kızının bu isteğini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşayan baba Aydın Güder, çareyi Boğaz Köprüsünü evine getirmekte buldu. Kendi imkanları ile yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün maketine ışık ve ses sistemini yerleştiren Güder, geceleri kızı Yağmur ile beraber martı sesleri eşliğinde Boğaz Köprüsünün ışıklarını izliyor.

Kızı Yağmur'un Boğaz Köprüsünü çok merak ettiğini belirten baba Aydın Güder, "Maddi imkansızlıklardan dolayı onu İstanbul'a götüremedim. Kızım için maketini yaptım. Kızım bana Boğaz Köprüsünü merak ettiğini, oradaki martı ve vapur seslerini duymak istediğini söyleyince, kızım sana aynısını burada da yapacağım dedim. İki buçuk gün uğraştım ama değdi. Baya güzel bir köprü yapmış oldum. Köprünün uzunluğu 2 metre 10 santimetre. Bir tane perde kornişi, 3 adet şemsiye, led ışıklar ve ses sistemi kullandım. Boğaz Köprüsünün havasını oluşturmaya çalıştım" dedi.

Kızı Yağmur'un yaptığı köprüyü çok beğendiğini söyleyen baba Güder, "Kızım köprünün gerçeğini görmek istiyor. Nasip olursa, inşallah bir gün kızımı İstanbul'a götürüp Boğaz Köprüsünden geçirmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Güder, yaptığı köprüyü komşularının ve Yağmur'un arkadaşlarının çok beğendiğini belirterek, "Çocuklar hep televizyondan İstanbul'u görüyorlar ve merak ediyorlar. Birkaç kişi benden aynısını yapmam için sipariş de verdi. Görenler çok beğeniyor. Destek verilirse kızım Yağmur gibi İstanbul'u görmek isteyen çocuklara köprüler yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Babasının yaptığı köprüyü çok beğendiğini söyleyen Yağmur, babasına teşekkür ederek, İstanbul'u görmeyi çok istediğini söyledi. 

 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:52
  1. 15 temmuz şehitler köprüsü
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