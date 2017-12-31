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Kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalandı!

Sivas'ın Hafik ilçesinde kız öğrenci yurdunun bahçesinde yavru vaşak yakalandı.

31 Aralık 2017 Pazar 14:37
Kız öğrenci yurdunun bahçesinde yakalandı!

Yurt Müdürü Kaya Turan Hasdemir, durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

Hasdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bahçeye giren yavru vaşağın personel tarafından zarar verilmeden yakalandığını belirtti.

Hasdemir, "Vaşağı ilk defa bu kadar yakından gördüm. Öğrencilerimizde ilk defa görmüşler. İsmini 'Misafir' koymuşlar." dedi.

Öğrencilerden Fatma Öznür Yıldırım da "Nadir görülen bir hayvanı bu kadar yakından görmek çok güzel herkese nasip olmaz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

"MİSAFİR" DEDİLER, DOĞAYA BIRAKTILAR

Bir süre kafeste beslenen ve "Misafir" ismi verilen vaşak, veteriner tarafından yapılan sağlık kontrolü sonrası Hafik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait araçla Esenli köyü yakınlarındaki ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.

Sabah

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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