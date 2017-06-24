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Kız çocuğunu dağa götürmeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Van'da kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:59
Kız çocuğunu dağa götürmeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü  Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütünün dağ kadrosuna  eleman kazandırılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van-Çatak karayolunda uygulama noktası oluşturan ekipler,  23 FC 435 plakalı kamyoneti durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın  dağ kadrosuna götürmeye çalışan K.M, E.G. ve F.Ş'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler  tutuklandı.

Dağa götürülmeye çalışılan kız çocuğu, ailesine teslim edildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:59
  1. PKK
  2. terör örgütü
  3. Van
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