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Kız arkadaşını okulda rehin aldı

Uşak’ta meydana gelen olayda, eski kız arkadaşını sınıfta silahla rehin alan bir kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:51
Kız arkadaşını okulda rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünde öğrenim gören C.Y. iddiaya göre eski erkek arkadaşı K.E. tarafından sınıfta tabanca ile rehin alındı.

Üniversitede büyük panik yaşanırken özel güvenlik ve polis hemen olay yerine intikal etti. K.E.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis rehine öğrenciyi K.E.’nin elinden kurtarırken rehin almada kullanılan tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.

Şoka giren öğrenci C.Y. tedavi için hastaneye götürüldü. Şüpheli K.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:51
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  3. Uşak üniversitesi
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