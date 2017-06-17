Kıymalı mantı tarifi

MALZEMELER

Mantı hamuru için

- 6 su bardağı un

- 2 yumurta

- Yarım tatlı kaşığı tuz

- 1 su bardağı su

İç harç için

- 250 gr tavuk kıyma

- 1 soğan

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- Kırmızı tozbiber

- Karabiber

- 2 çorba kaşığı sıvıyağ

- 1 çorba kaşığı domates salçası

- 1 çay bardağı sıcak su

- Tuz

Sos için

- 2 çorba kaşığı tereyağı

- 2 çay bardağı domates püresi

- 1 su bardağı yoğurt

- Nane

HAZIRLANIŞI

Tavuk kıymalı iç harç için, soğan ve sarımsakları soyup kıyın. Sıvıyağını tavada ısıtıp soğan ve sarımsağı pembeleştirin. Kıymayı ekleyip 5-6 dakika kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Sıcak su ekleyip kıymalar suyunu çekinceye kadar pişirin.

Hamur için, yumurta, su ve tuzu derin bir kapta iyice karıştırın. Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp yumurtalı karışımı azar azar ekleyerek yoğurun. Üzerini temiz bir bezle örtüp 30 dakika bekletin.

Hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Bezelerden birinin üzerine un serpiştirip oklava ile yufka inceliğinde açın. Açtığınız yufkayı mutfak tezgahına serin ve 2’şer santimlik kareler şeklinde kesin. Yufkaların ortalarına tavuk kıymalı harcı ilave edip özenle kapatın. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayıp mantıları unlu bir tepside biriktirin.

Sos için, tereyağını bir tavada eritip domates püresini 1-2 dakika pişirin. Mantıları tuzlu kaynar suda haşlayın. Kevgirle süzüp servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine sos ve yoğurdu ekleyin. Kuru nane serpiştirip sıcak servis yapın.