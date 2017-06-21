Hatay'da beyaz balina kıyıya vurdu

Hatay’ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.

Karaağaç Mahallesi’nde bir haftadır denizden kötü koku bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar dün sahile gittiklerinde kıyıya vuran 12 metre uzunluğunda ölü balina ile karşılaştı. İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi. Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nedeniyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı. Bazıları, ölü beyaz balinanın bir haftadır sahile yakın kesimlerde deniz üzerinde gördüklerini iddia ederken, yetkililerin balinayı bugün sahilden çıkartmayı planladığı öğrenildi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyıya vuran balinayla ilgili inceleme yürüttüklerini söyledi. Balinayı bulunduğu yerden çıkararak İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin bahçesine gömeceklerini belirten Turan, gömüldükten yaklaşık bir yıl sonra kemiklerin ortaya çıkacağını ve bunları müzede sergilemeyi düşündüklerini aktardı.



TİCARİ ANLAMDA DEĞERLİ, AVCILARDAN DOLAYI TEHLİKE ALTINDA



Avrupa'da bu türe "Sperm balinası" da denildiğini söyleyen Turan, balinanın Akdeniz ve dünyada yaygın olarak bulunduğunu ifade etti.

Uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan balinanın erkek olduğunu vurgulayan Turan, şu bilgileri verdi:

"Balina ticari anlamda çok değerli. Bu türün avcılıktan dolayı nesli tehlike altında. Başındaki ispermeçet yağından dolayı buna İspermeçet deniliyor. Başlarında yaklaşık bin 900 litre yağ bulunmaktadır. Bu yağ da bu balinaları aşırı dibe indiklerinde basınca karşı koruma görevi görüyor. Beslenmek için İskenderun Körfezi'ne giriş yapmış olduğunu düşünüyorum. Atlantik Okyanusu'nda olsun Akdeniz de olsun yaygın olarak dolaşan ve göç eden bir türdür. Neden öldüğünü kestirmek şu an için zor. Bunun için otopsi gerekiyor."

"Kurtarma ekipleri oluşturulmalı"

İskenderun Körfezi'nde balina ölümlerinin giderek yaygınlaştığını hatırlatan Turan, nesli tehlike altında bulunan türler için Hatay sahilleri boyunca kurtarma ekiplerinin oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Balinanın tehlikeli bir tür olduğunu da anlatan Turan, sinirlenmesi durumunda önüne gelen tekneleri dahi yutabileceğini aktardı.