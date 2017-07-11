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Kıyıya vuran Yunus balığı tekrar denize salındı

Sakarya’nın Kocaali sahilinde görevli cankurtaranlar denizde canlı yunus balığı yakaladı. Yakalanan canlı yunus balığı tekrar denize salındı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:51
Kıyıya vuran Yunus balığı tekrar denize salındı

Kocaali sahilinde görevli olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı cankurtaranlar akşam saatlerinde denizde cinsi farklı bir yunus balığı yakaladı. Konuyla ilgili açıklama yapan cankurtaran Aziz Erdoğan, “Bugün denizde ilginç bir balıkla karşılaştık. Çok kıyıda yüzüyordu insanlar tedirgin oluyordu. Balığı tuttuk. Çok değişik bir balık. Uzun zamandır burada cankurtaranlık yapıyorum böyle bir balık görmedim. Balığı biraz sevdikten sonra doğaya saldık. Balık hakkında pek bir bilgimiz yok” dedi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:51
  1. Sakarya
  2. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
  3. Kocaali
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