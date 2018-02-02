THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kıyâmet günü herkes aç, susuz ve çıplak mı dirilecek?

İbâdet ve muâmelâtın paha biçilmez sermayesi olan dünya hayâtının her ânı, ebediyet mücevherlerine dönüşecek âhiret tohumlarıdır.

02 Şubat 2018 Cuma 20:52
Kıyâmet günü herkes aç, susuz ve çıplak mı dirilecek?

İnsan, âhiret tohumlarını dünya tarlasına ekerek ukbâda bunların mahsullerini toplar. Lâkin bu kıymetli tohumları nefsânî arzuların girdapları içinde ziyan ederse, o tohumlar, cehennem mahsulleri hâline gelir. Böyle bedbahtlara ne yazık! Kitap ve Sünnet’in rûhâniyeti ile tezyin edilen zamanlar ise ebedî cennet bahçelerinde yeşerecek olan saâdet tohumlarıdır.

GÜZEL ARKADAŞ

İnfâk edilmeyen mal, vefâsız bir arkadaş gibiyken, infâk edilen mal, hayırlı ve sâdık bir dost gibidir. Hadîs-i şerîflerde buyrulur:

Servet, bir Müslüman için ne güzel arkadaştır. Yeter ki, o servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun!” (Ahmed, III, 21)

(Kıyâmet günü) hesap görülünceye kadar herkes sadakasının gölgesinde olacaktır.” (İhyâ, I, 626)

KIYAMET GÜNÜ HERKES AÇ, SUSUZ VE ÇIPLAK MI OLACAK?

Übeyd bin Ümeyr -rahmetullâhi aleyh- de bu hakîkati şöyle îzah eder:

İnsanlar kıyâmet günü çok çetin bir açlık, susuzluk ve çıplaklık içinde haşredilecektir. Ancak Allah için yedireni Allah doyuracak; Allah için içireni Allah içirecek ve Allah için giydireni yine Allah Teâlâ giydirecektir.”

Kıyâmetin o zor gününde selâmete erenleri Rabbimiz şöyle müjdeler:

Mallarını gece ve gündüz, gizlice ve açıkça infâk edenler yok mu, işte onların Rab’leri katında ecir ve mükâfatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar.” (el-Bakara, 274)

Velhâsıl, infâkı bir tabiat-ı asliye hâline getirip her ânımızda bütün imkânlarımızdan infâk gayreti içinde bulunmamız, zamanın kıymetini bilip hayırda acele etmemiz gerekir.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hak Dostlarının Örnek Ahlâkından

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 20:52
  1. kıyamet günü
  2. hesap günü
  4. susuz
  5. Çıplak
  6. iyilik
  7. sadaka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Deniz Naki açıklaması
    1. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    2. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    3. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    4. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    5. HDP'li vekilden skandal sözler!
    6. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    7. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    8. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    9. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    10. Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey..
    11. Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü
    12. Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan..
    14. Kurtar imzayı attı
    15. Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi..
    16. Burası Ankara... 6 tanesi bu hale geldi
    17. Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci..
    18. Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül..
    19. Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları
    20. Turkcell’li atletler Salon’da altın..
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!