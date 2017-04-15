Kitap kurtları ödüllendirildi

Kilis’te en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Kitap kurtları ödüllendirildi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:16

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, öğrencilerin kitap okuması ve kütüphaneyi kullanmaları için teşvik ettiklerini ifade ederek, “Mart ayı içerisinde en çok kitap okuyan, İl Halk Kütüphanesinde 14 kitap okuyan Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Deliçay, Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinden 41 adet kitap okuyan, Cumhuriyet Orta Okulu öğrencisi Makbule Dellal’ı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi teşvik etmek için Aile boyu sinema bileti ve kitapla ödüllendirildik” dedi.

 
EtiketlerKilisAnadolu LisesiDell
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