Kitap fuarına giderken şu kitapları listenize mutlaka ekleyin

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarının ne zaman açılacağı ve fuarla ilgi tüm detaylar belli oldu. Peki; İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı saat kaça kadar açık olacak, fuar ücreti ne kadar olacak? İşte, yanıtı...

Türkiye Yayıncılar Birliği, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği Uluslararası İstanbul Kitap Fuarıyla ilgili detaylı bilgi almak için kitap tutkunları büyük bir merakla sorgulamalara başladı. Bu yıl 36.cısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 4 Kasım tarihinde okuyuculara kapılarını açacak.



Her yıl yarım milyon ziyaretçi sayısı gibi yüksek oranlar elde etme başarısına ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, okuyucuları hem sonsuz kitap zenginliğine hem de yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile birlikte düzenlediği 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, yayıncılıkla ilgili önemli konuların, yerli yabancı kıymetli isimler tarafından tartışılacağı birçok etkinlikle sürecek.

36. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de düzenlenecek ve Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil edecek.

36. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı ne zaman açılacak? Fuar saat kaça kadar açık olacak?

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN AÇILACAK?

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, 4-12 Kasım 2017 tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak.

TÜYAP KİTAP FUARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Fuar hafta sonu 10.00-20.00, hafta içi ve 12 Kasım'da ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

TÜYAP KİTAP FUARI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuarın giriş bedeli 5 TL’dir. Aynı biletle eş zamanlı düzenlenen Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı'nı da ziyaret edebilirsiniz.

ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?

Metrobüs ile Beylikdüzü Son Durak'ta indiğinizde fuara kolayca ulaşabilirsiniz.Özel aracınızla gelecekseniz Tem otoyolu, Mahmutbey gişelerinden devam ederek, Bahçeşehir-Avcılar çıkışından ayrılınız. Avcılar istikametine devam edip 2 km sonra Büyükçekmece tabelası istikametinde E5 karayolu ile 3 km sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşacaksınız.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP’TA OLACAK!

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor olacak. Bu kapsamda; Fidel Castro’nun son günlerine kadar yanında olan yazar Fabián Escalante Font ve gazeteci-yazar eşi Teresita Candia Ferreyra (Küba), Kolombiya’nın önemli yazarlarından Carlos Granes, çocuk kitapları yazarı Margriet Ruurs (Hollanda),Dmitry Glukhovsky (Rusya) konuk yazarlar arasında.

Paneller kapsamında ise Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson (Norveç), Deutsche Welle’nin şef editörü Ines Pohl (Almanya), yazarlar Monika Rinck (Almanya) ve Matthias Göritz (Almanya) 4 ve 5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar.

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