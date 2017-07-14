Kisvani: Mescid-i Aksa'nın kapatılması çok tehlikeli bir adım

İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdü

"İsrail, bu olayı bahane ederek Mescid-i Aksa’nın yapısını değiştirmeyi planlıyor"

Tansiyonun yüksek olduğu şehrin Sahire Kapısı'nda açıklama yapan Mescid-i Aksa Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa’da 1969’den bu yana ilk defa cuma namazın kılınmasına izin verilmiyor. Bu çok tehlikeli bir adımdır. Bu açıkça ibadet özgürlüğüne ve din özgürlüğüne bir saldırıdır. " dedi.

Kisvani, şöyle devam etti:

"Sabah saat 7 sularında gerçekleşen olayda İsrail polisinin 3 Filistinli genci öldürdüğü haberini aldık. İsrail polisi olayın ardından Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatarak, cuma namazının kılınmayacağını duyurdu. İşgal gücü şu anda aldığı önlemlerle olayı bahane ederek Mescid-i Aksa’da namazı engelliyor. Biz Mescid-i Aksa’da neler döndüğünü bilmiyoruz. Bütün yetkililer Harem-i Şerif’in dışına çıkarıldı. Şu anda Eski Şehrin Sahire kapısındayız. Diğer vakıf görevlileri Gavanime ve diğer kapılarda bekliyor. Mescid-i Aksa'nın içinde sadece İsrail polisi eşliğinde Yahudi milletvekilleri ve Kamu Güvenliği Bakanı var. Biz içeride ne yaptıklarını bilmiyoruz. Murabıtların telefonlarına el konulmuş durumda. İsrail’in bu icraatları Mescid-i Aksa’ya yönelik zalimce alınmış kararlardır. Mescid-i Aksa’nın içerisinde olan her olaydan İsrail işgali sorumludur. İsrail şu anda bu olayı bahane ederek Mescid-i Aksa’nın yapısını değiştirmeyi planlıyor. Aşırı sağcı İsrail hükümeti bu olayı kullanıyor."

Kisvani ayrıca Müslümanlara Mescid-i Aksa’nın çevresindeki bu alana gelmeleri ve cuma namazlarını burada eda etmeleri çağrısı yapıyoruz. Biz işgalin yaptığı icraatları tanımıyoruz. Bu açıkça bir zulümdür." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin de Müslümanları cuma namazını eda etmeleri için Eski Şehir surlarının çevresinde toplanmaya çağırdı.Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs'teki "İslami Vakıflar İdaresi", çarşamba günü bir İsrail askerinin, omuzunda İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusuna girdiğini belirtmişti. İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana Mescid-i Aksa'nın batı tarafındaki Fas Kapısı İsrail polisinin kontrolünde bulunuyor. Yahudi yerleşimciler, buradaki asker ve polisler eşliğinde bu kapıdan Aksa'nın avlusuna giriyor.