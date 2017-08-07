Kısmi ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Bugün gece saatlerinde yaşanacak bilimsel adı Penumbral olan Kısmi Ay tutulması Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve Asya gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden izlenebilecek. Parçalı olarak izlenecek tutulma yarı gölge konisi olarak da adlandırılıyor.

Aynı anda iki tutulmanın yaşanacağı gökyüzünde hem dolunay hem de parçalı Ay tutulması gözlenecek. Tutulmanın başlangıcı ülkemizde görülemeyecek ancak tutulmanın tam ortası olarak nitelendirilen anda Türkiye'den de izlenebilecek.

At tutulması saat kaçta gözlenecek?

Türkiye’den de rahatlıkla izlenecek Ay tutulması Türkiye saati ile (TSİ) 20:23 sularında Dünya’nın tam gölge konisine girerek parçalı tutulma başlayacak, tutulma ortasına 21:20 civarında ulaşarak ve TSİ 22:18’de tutulma sona erecek. %25'lik alt bölümü kararacak Ay tutulması, Türkiye’den Güneydoğu yönünden saat: 20.45'den itibaren çıplak gözle seyredebilecek.

Tutulma dünyanın Doğu Afrika’nın büyük bölümü, Orta Asya Hint, Okyanusu, Avustralya gibi bölümlerinden geniş oranda izlenebilecek.

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin açıklamasına göre;

Ay ve Dünya’nın yörünge düzlemleri birbirileri ile çakışık olmadıklarından (aralarında 5°9′lık bir fark vardır) her kavuşum döneminde (29.5) gün bir tutulma gerçekleşmez. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için, düğümler doğrusu (Dünya ve Ay’ın yörünge düzlemlerinin arakesitini birleştiren doğru) Güneş’e yöneldiği anda, Ayı’ın düğüm noktaları (Ay yörüngesinin düğümler doğrusu ile kesiştiği noktalar) üzerinde veya civarında olması gerekiyor. Bu durum, tutulmalarının seyrek gözlenen gök olayları olmasına neden oluyor.

En son tutulma 2015’te gerçekleşmişti.

Son olarak tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşmişti. Bundan sonraki tam Ay tutulması 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

21 Ağustos’ta tarihin en büyük güneş tutulması yaşanacak.

Ulusal Güneş Gözlemevi tarafından gelen açıklamaya göre, 21 Ağustos’ta tarihin en büyük güneş tutulmasının gerçekleşecek. Yaklaşık 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş'in yüzölçümü, tutulma sayesinde ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.

Ay Tutulması Nedir?

Dünyanın ay ile güneş arasına girmesi. Ayın dünyanın gölgesine girmesi ile güneşten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Ay tutulması, dolunay zamanında ve ayin düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Güneş karşı düğüm noktasında veya ona yakın olmalıdır. Bu şartlar altında dünyanın gölgesi aya düşer. Bu 1.360.000 km uzanan gölge konisi ay uzaklığından yaklaşık 8800 km geniştir. Ay saatte 3456 km hareket ettiği için, ortalama ay tutulmasının zamanı yaklaşık 40 dakika ile bir saat arasında değişir.

Ay tutulması, yeryüzünün ayın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Aya karşı olan dünya yüzeyine çarpan güneş ışınları dünyanın atmosferi tarafından kırıldığı için, ay tutulmasında ay tamamen kaybolmaz. Dünya etrafında kırılan ışıklarda mavi renk yutulduğu ve kırmızı renk yansıtıldığı için, dünyanın gölgesi kırmızı renkte görülür. Bu zayıf ışık kalıntıları görünürlüğü mahalli atmosferik şartlara bağlı olarak Ay’ı tuhaf bir bakır renginde ortaya çıkarır.

Dünya, ay ve güneşin bazı değişik durumları kısmi ay tutulmasını sağlar. Bu durumlarda ayın üzerine dünyanın tam gölgesi değil, kısmi gölgesi düşer. Ay tutulması genellikle yılda iki kere ortaya çıkar. Bazı özel durumlarda ay tutulmasının hiç ortaya çıkmadığı veya üç defa ortaya çıktığı da olabilir.

Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir.