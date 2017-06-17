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Kışlalarda neler oluyor? 50'ye yakın asker hastaneye kaldırıldı!

Manisa'da General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 50'ye yakın asker, akşam yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:23
Kışlalarda neler oluyor? 50'ye yakın asker hastaneye kaldırıldı!

General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bazı askerler, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti görülen askerler, revire başvurdu. Yaklaşık 50 asker, zehirlenme şüphesiyle birliğe sevk edilen ambulanslarla Manisa Merkezefeni ve Manisa Devlet Hastanelerine sevk edildi. Askerlere serum tedavisi uygulanmaya başlandı.

GEÇEN AY 2 ZEHİRLENME VAKASI DAHA YAŞANMIŞTI

Manisa'da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1046 asker gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmış, bir asker hayatını kaybetmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:23
  1. manisa asker zehir
  2. askerler neden zehirleniyor
  • hamidohamido11 sa önce
    KASIT OLABİLİR . YEMEK KAMERA KONTOLÜ NDE HAZIRLANMALI. YEMEK YAPAN ELAMANLAR TAMAMEN DEĞİŞTİRİLMELİ
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