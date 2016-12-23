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Kışlakçı: Suriye'yi alan Anadolu'ya hükmeder

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Düşünce Ekseni" programının konuğu olan Turan Kışlakçı, Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolüne dikkat çekti.

Kışlakçı: Suriye'yi alan Anadolu'ya hükmeder
Eklenme: 23 Aralık 2016, 16:21
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Gazeteci Turan Kışlakçı, Esenler Belediyesi  Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği  programda Ortadoğu'nun tüm ırklar ve medeniyetler için önemine değinerek, bu coğrafyanın neden diğer ülkeler için bu derece öneme sahip olduğunu açıkladı.  

Kışlakçı,  Irak ve Suriye'nin yüzyıllardır devlet olamadığını, geçmişte ise bu iki devlete İranlılar, Bizanslar veya Mısır'ın hükmettiğini söyledi. ABD eski Başkanı Nixon'ın sözüne değinen Kışlakçı, "Bu coğrafyada petrol ve doğalgaz bitmedikçe, bu coğrafyaya barış gelmez" dedi.

"SURİYE'Yİ ALAN ANADOLU'YA HÜKMEDER!"

Ortadoğu'nun öneminin anlaşılması için eski zamanlarda dahi Suriye'yi almaya çalışan kadim krallıklara bakmamız gerektiğini belirten Kışlakçı, "Anadolu'da huzur sağlamak isteyen her krallık Suriye'yi almak istemiştir. Suriye'yi alan Ortadoğu'ya ve Anadolu'ya hükmeder" dedi.

Türkiye'nin, Suriye'deki savaşa müdahale etmediği takdirde Anadolu'yu kaybedeceğini söyleyen Kışlakçı, geçmişte İran devletinin Şiileştirilerek Osmanlı'dan koparıldığı gibi, Suriye'ye de el konularak Türkiye'nin Ortadoğu'yla bağının kesilmek istendiğini  belirtti.

"80'Lİ YILLARDAKİ KAVGANIN TEKRARINI İSTİYORLAR"

Bu coğrafyadaki insanlara ideolojilerle deli gömleğinin giydirilmeye çalışıldığını belirten Kışlakçı, "Bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. 80'li yıllardaki kavganın içine bizi yeniden çekerek,  yeni bir ruhla yeni bir kimlik inşa etmeye çalıştıkça bizleri engelliyorlar" dedi. 

Ortadoğu'da her ülkenin bir hedefinin olduğuna değinen Turan Kışlakçı, ABD'nin bu ülkede 50 yıllık bir kaos istediğini, DAEŞ'le 50 yıl boyunca savaşacaklarını belirttiklerini dile getirdi. 

"BİZİM "CEMİL MERİÇ"LERE İHTİYACIMIZ VAR"

Yeni bir döneme girdiğimizden bahseden Kışlakçı, bu coğrafyanın ruhunu ileri götürecek rehberlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sadece asker ve silahla bu işin çözülmeyeceğini belirterek, " Bizim Cemil Meriç'lere, düşünürlere ihtiyacımız var" dedi. İnsanların vicdanına hitap edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kışlakçı, 15 Temmuz'u defeden halkımızın bunları da defedebileceğine olan inancını dile getirdi.

Birlikteliğimizi daha üst düzeye taşıyabilmemiz için tarihimizi ve bu coğrafyayı çok iyi bilmemiz gerektiğini söyleyen Kışlakçı, etrafımızda olup bitenlerin iyi tahlil edilmesinin  önemini vurguladı.

 
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