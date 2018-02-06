Kışladaki zehirlenmeler için ‘Peşini bırakmayız’ dediler… İş kendilerine gelince…

CHP 36. Kurultayını gerçekleştirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden genel başkan olarak tayin etti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa gelmesinden daha dikkat çeken bir hadise yaşandı. Kurultay günü dağıtılan kumanyalardan dolay çok sayıda partili zehirlenmişti.

O gün zehirlenmeye neden olay kumanyayı dağıtan şirketin CHP Ankara İl Başkanı’na ait olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia kesin olarak ispatlanmadı. Konuya ilişkin olarak araştırmalarda bulunan CHP’ye yakın bazı gazeteciler CHP’li yöneticiler tarafından terslendiklerini bildiriyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP Genel Müdürü Özgür Karakoç Kurultay'da birçok aday tarafından yiyecek, içecek dağıtıldığını, Kurultay'ın çevresinde de yiyecek içecek dağıtıldığını söyledi. Karakoç, zehirlenme vakalarına neden olduğu söylenen dönerlerin ise saat 11 ile 1 buçuk arasında dağıtılıp, ardından dağıtımın bitirildiğini belirtti.

Peki kimdi bu şirket? Karakoç bu konu hakkında şunları kaydetti: CHP Kurultayı’nda, hostes, çay ve kumanya işleri için, geçen Kurultay’da da çalışılan DUSE Ajans isimli firmayla anlaşıldığını, anlaşmanın nedeninin ise, şirketin hem geçen kurultayda işini yapması hem de ihalede en uygun fiyatı vermesi olduğunu söyledi.

Karakoç’un verdiği bilgiye göre; CHP yöneticileri kumanya için DUSE Ajansa, dönerlerin yüzde yüz et olmasını şartını getiriyor. DUSE Ajans, yaptığı araştırma sonucunda Reva Yemek isimli şirketle anlaşıyor. CHP yöneticileri de şirketin kim olduğunu zehirlenme vakalarından sonra, Ajanstan yemek sözleşmesini istemeleriyle öğreniyor.