Kışlada dehşet! Askerin cesedi ayağı zincirli halde bulundu

Siirt'te bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'naki Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve akşamdan bu yana kayıp olduğu için aranan bir askerin cesedi ayaklarından zincirli halde, su deposunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığı'na haberverilmesiyle ortaya çıkan olayda, Doğu Kışla Tabur Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan adı açıklanmayan bir asker, dün akşam saatlerinden itibaren bulunamayınca aranmaya başlandı.

AYAKLARI ZİNCİRLİ HALDE BULUNDU

Aramalar sonucunda askerin cesedi birliğin su deposunun içerisinde ayaklarından zincirli bulundu.

Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Su kuyusundan çıkarılan askerin cesedi, otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.