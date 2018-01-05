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Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu arıyordu

Yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan aranan Nurettin Ergin'in yakalanması için operasyon düzenlendi.

05 Ocak 2018 Cuma 15:11
Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu arıyordu

"Nuriş" lakaplı organize suç örgütü lideri Nuri Ergin'in 36 yaşındaki oğlu Nurettin Ergin, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu bulundurma ve hürriyetten yoksun bırakma gibi suçların da aralarında bulunduğu 17 ayrı olayla ilgili gözaltına alındı.

Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 2017 yılında 9 ayrı yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan aranan Nurettin Ergin'in yakalanması için operasyon düzenledi.

Derviş Ali Mahallesi, Kalfa Sokak'taki bir eve düzenlenen operasyonda, 'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin'in oğlu 36 yaşındaki Nurettin Ergin kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin Ergin'in 2017 yılında 9 ayrı yağma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve uyuşturucu temini gibi suçlara karıştığı belirlenirken, geçmiş tarihlerden de yine aynı nitelikte 8 ayrı suçtan daha aranmasının olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:11
  1. Nurettin Ergin
  2. Derviş Ali Mahallesi
  3. Kalfa Sokak
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