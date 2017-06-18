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Kıskançlık krizine girip eşlerini vurdular

Adana’da iki genç kadın kıskançlık krizine giren eşleri tarafından pompalı tüfekle vurulurken, kadınlardan birisi hayatını kaybetti.

18 Haziran 2017 Pazar 14:27
Kıskançlık krizine girip eşlerini vurdular

Olay, Seyhan İlçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı 16100 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karısının dışarı çıkmasını kıskanan Ümit Karademir eşi Aynur Karademir’le son bir aydır tartışmaya başladı. Bugün Ümit Karademir’in kıskançlık krizleri tuttu ve bunun üzerine eşi Aynur Karademir’i pompalı tüfekle böbreğinden vurarak ağır yaralandı. Silah sesleri duyan akrabaları olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kadın ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Koca Ümit Karademir ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

‘Telefonla konuştuğu için eşini ayağından vurdu’

İkinci olay ise, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20046 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Şahan Şahin, eşi Gaye Şahin’i telefonla konuştuğu sırada yakaladı. Karısına bir anda bağırmaya başlayan Şahan Şahin, kıskançlık krizine girdi. Sinirlerine hakim olmayan Şahin, eşini ayağından vurdu. Yaralı Gaye Şahin, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan eş ise olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi.

Polis saldıran eşi her yerde aramaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:27
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