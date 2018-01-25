Kişinin alın yazısı iyi olsun, yoksa alın şişmesine çare var

Alında şişlik, çarpma ya da alın bölgesine alınan bir darbe sonucunda oluşan travmalardan meydana gelebilir.

Alında şişlik bazı kimselerde beyin bölgesinde oluşabilecek menenjit rahatsızlığının habercisi olarak görülür.

Gülmeyin sakın! Herhangi bir sinek ısırması rüyada arı sokması halinde alında şişlik oluşabilir.

Bunların haricinde oluşan şişlikler genelde bir alerjik reaksiyondan kaynaklanmaktadır.

Yüz üzerinde ve alında oluşan bazı sivilcelerin sıkılması ile alın bölgesinde çeşitli enfeksiyonların oluşmasından dolayı alında şişlik oluşabilir.

Bazı insanlarda da vücudunda herhangi bir maddeye karşı alerjisi olması ve bununla ilgili bir gıda tüketmiş olması da sebep olabilmektedir.

Kullanılan kozmetik ürünleri ne kadar iyi olursa olsun herkesin yapısı farklı olduğu için çeşitli alerjik reaksiyonlar yapabilir.

Yüze sürülen çeşitli sabunlar kremler başlıca kozmetik ürünler arasında gelir.

YAVRUCAKLARI SAĞIR EDEBİLİR

Alında şişlik, genelde çocuklarda görülmektedir. Tedavi edilmediği takdirde duyma kaybı bile oluşabilir.

Menenjit aşısı yaptıran hastalarda bu tip rahatsızlıkların görülmesi oldukça nadirdir.

Çok sıcak bölgelerde yaşayan insanlarda ve yaz aylarında terlemeden dolayı alın bölgesinde kızarıklık ve şişlikler oluşur. Bu tarz durumlarda kişilerin yüzlerine bol su ile yıkanması ve gerekirse buz koymasında fayda vardır.

Çocuklarda ve bebeklerde karşılaşılan durumlarda nelere karşı alerjisi olduğunu biliniyorsa hemen teşhis konabilir. Ve o yiyecekten uzaklaştırılır. Fakat uzun süreli karşılaşılan durumlarda acilen bir doktora başvurmak gerekir.

ŞİŞLİK SEBEPLERİ

Kişilerin bazen çok fazla şekilde sıvı tüketmeleri alında ve yüz bölgesinde şişliklerin oluşmasına sebep olur.

Tuz tüketiminin fazla aşırı olması ve dengesiz beslenme sonucu bazı hastalarda alın şişliği görülmektedir.

Ayrıca vücutta oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık; tiroit, kalp yetmezliği, alerji ve çeşitli böbrek hastalıkları da sebepler arasında sayılabilir.

KURTULMA YÖNTEMLERİ

Soğuk kompres

Alnınızda oluşan şişkinliği fark eder etmez, üzerine soğuk kompres uygulayın. Soğuk kompres, iltihaplanmayı ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olacaktır.

Birkaç buz küpünü bir havlu bezine sarın. Yaklaşık 1 dakika boyunca şişmiş olan bölgede bekletin. 5 dakika ara verip ardından gerekirse 1 dakika kadar daha soğuk kompresi uygulayın. Bunu günde birkaç kere yapabilirsiniz.

Fakat buzu doğrudan cildinize uygulamaktan kaçının.

Buhar

Orta boyda bir kabın içerisine sıcak su doldurun.

Başınızı örtmek için bir havlu ya da bez kullanabilirsiniz. Ardından, alnınızı suyun üzerine doğru getirin. Alnınızı buhar oranına göre suya yakınlaştırıp uzaklaştırın. Dikkat edin, cildinize çok yakından buhar tutarsanız, cildiniz tahriş olabilir.

Yaklaşık 10 ila 15 dakika kadar kalarak sıcak su buharının gözenekleri açmasına izin verin. Son olarak, yüzünüzü kurutun ve yağsız bir nemlendirici uygulayın.

Limon Suyu

Yatmadan önce alnınıza bir miktar limon suyu sürün. Sabahları uyandığınızda da yüzünüzü yıkayın. Bunu her gün tekrarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, 1 tatlı kaşığı toz tarçın ile 1 çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Alnınızdaki küçük şişliklere uygulayın. 15 dakika bekletin, sonra ılık suyla durulayın. Günde 1 defa bu uygulamayı yapın.

Ancak dikkat: her zaman taze limon suyu kullanmalı ve limon suyu uygulandıktan sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, etkili bir çözümdür. Mutlaka su ile seyreltilmiş elma sirkesini bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve yaklaşık 10 dakika ciltte beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Sonra cildinize yağsız bir nemlendirici sürün. Bunu günde birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.